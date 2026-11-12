НАП и Академията на МВР обединяват усилия за подготовката на кадри

Националната агенция за приходите (НАП) и Академията на МВР обединяват усилията си в образованието на студенти, развитието на научния и професионалния потенциал, укрепване на институционалния капацитет на НАП и повишаване ефективността на дейността й в борбата с изпирането на пари, противодействието на финансирането на тероризма и други нарушения в компетентността на агенцията. Това предвижда споразумение за сътрудничество, което подписаха изпълнителният директор на приходната агенция - Борис Михайлов и ректорът на Полицейската академия - старши комисар проф. д-р Илин Савов, д.н. Това съобщиха от пресцентъра на Националната агенция за приходите.

Споразумението регламентира подготовката и участието на експерти от приходната агенция като лектори в учебния процес, провеждането на специализирани курсове за повишаване на квалификацията на служителите в НАП, партньорство при осъществяване на проучвания, анализи и научни изследвания в области от взаимен интерес, свързани с дейността на двете институции, както и организиране и провеждане на съвместни научни конференции, семинари, обучения, работни срещи, конкурси и други. Освен обмяна на опит и информация, Академията на МВР и приходната агенция ще си сътрудничат и в инициирането на законодателни промени, свързани със създаване на по-благоприятни условия за взаимодействие между науката, образованието и държавната администрация, както и при разработването и кандидатстването по национални и международни проекти, включително по линия на европейското финансиране, е записано още в споразумението.

"Вярвам, че подписването на настоящото споразумение ще създаде добри възможности за устойчиви съвместни проекти и инициативи. В съвременната динамична среда ефективната екипна работа на институциите изисква добре подготвени кадри и непрекъснато надграждане на знанията, уменията и експертизата. Сътрудничеството ни е изключително важно, защото то ще допринесе за по-ефективното противодействие на финансовите нарушения, изпирането на пари и финансирането на тероризма, в защита на бюджета и на обществения интерес", заяви изпълнителният директор на НАП и допълни, че успехът на бъдещото партньорство ще се измерва с конкретните резултати – по-добре подготвени млади хора и служители, по-висок капацитет и по-ефективно изпълнение на функциите на двете институции. Борис Михайлов изказа увереност, че съчетаването на практическия опит и академичната експертиза ще доведе до добри решения, по-висока компетентност и по-ефективна защита на обществения интерес и благодари на ръководството на Академията на МВР за предоставената възможност.

От своя страна, ректорът на Академията на МВР - старши комисар проф. д-р Илин Савов, д.н., потвърди, че сътрудничеството по това споразумение ще допринесе за ефективната работа и на двете институции. "To може да бъде разгърнато на много нива – oбучение на Ваши служители, повишаване на квалификацията, партниране в отделни специализации, противодействие на злоупотреби с ДДС, пране на пари, неправомерни действия с криптовалути, широк спектър от финансови измами и други операции в дигитална среда, които в момента са много актуални.", допълни още проф. Савов.