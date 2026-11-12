"Прогресивна България": Мениджърът на "Кауфланд" бърка закона с беззаконието

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Колкото и да си голям, не си над закона. Когато прави аналогия с КТБ, мениджърът на Кауфланд бърка закона с беззаконието. Това се казва в позиция на ПГ на "Прогресивна България".

Тя е по повод на изказване на изпълнителния директор на „Кауфланд България" Михаил Петров.

„Ние имаме кредити, имаме договори с доставчици, магазините ни не са под наем – сградите са наша собственост. Не си представяйте, че можем просто да си вдигнем чукалата и да си тръгнем. "Кауфланд" е толкова голям, че ако фалира, КТБ ще ни се стори пролетен бриз", заяви Петров на дискусия за модерната търговия днес в София.

"Никой не е по-силен от държавата, когато тя прилага закона, за да защити правата на своите граждани.

Подобни декларации само потвърждават правотата на контролните органи. Вместо аргументи, чуваме заплахи", добавят от ПБ.

КЗК наложи три глоби с рекорден размер от общо 75,6 млн. евро на "Кауфланд" за нелоялни търговски практики.

Решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) бе публикувано в понеделник. Търговската верига реагира веднага - предупреди, че е напът да замрази планираните за България инвестиции от 200 млн. евро, както и да накара компанията майка в Германия - Schwarz Group, да преразгледа плановете си за страната.

От търговската верига заявиха, че ще защитят правата си с всички законови средства пред компетентните български и европейски институции.