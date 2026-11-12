Николай Нанков за трагедията на "Тракия": Пътят не е бил обработен, не е направена инспекция

"На първо място пътят не е бил обработен, не е била направена инспекция, имало е информация за температурите", заяви в "Лице в лице" по bTV депутатът от ГЕРБ и бивш регионален министър Николай Нанков по повод тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия".

Попитан дали партията настоява за оставки, той посочи, че в деня на национален траур от ГЕРБ не са коментирали темата, и отново изказа съболезнования на близките на загиналите. Нанков обясни, че реакцията на него и колегите му в деня на трагедията е била отговор на изявления на премиера Румен Радев, които определи като "откровени лъжи и манипулации".

"В деня на тази ужасна трагедия те си позволиха откровени лъжи", заяви депутатът. И оспори твърденията за извършения ремонт в участъка и се позова на публичните бюлетини на Агенция "Пътна инфраструктура".

"Този асфалт не е полаган преди две години, а през 2022 г. При министър Шишков е правен. Толкова калпаво е направен кърпежът, че миналата година отново част от него е прекърпвана", заяви Нанков. Той оспори и определянето на дейностите като превантивен ремонт.

Според бившия регионален министър независимо от състоянието на асфалта е трябвало да бъдат предприети мерки за обработване на настилката заради метеорологичните условия. По думите му към момента на катастрофата все още не е бил въведен режим на зимно поддържане: "До 2021 г. зимното поддържане се обявяваше най-късно на 1 ноември".

Нанков порица и обяснението на вътрешния министър Иван Демерджиев за внезапната поява на мъглата: "Как така за колегите от НИМХ тази мъгла не е била внезапна? Оттам са уведомили АПИ. Казали са, че в Горнотракийската низина ще има гъста мъгла", заяви той.

Според Нанков при подобна информация участъкът трябва да бъде обезопасен в рамките на най-много час.

"Със светещи знаци, с табели и задължително с жива сила - патрулки на МВР с включени буркани от двете страни на магистралата", посочи той.

Депутатът подчерта ролята на Ситуационния център на АПИ, който следи пътните условия денонощно. По думите му навременната реакция на постъпващата информация в миналото е позволявала да бъдат предотвратявани "стотици, ако не хиляди инциденти".

Нанков коментира и неизградената система с електронни информационни табла по "Тракия". По думите му финансирането е било осигурено през 2017 г., а след поредица от обжалвания през 2020 г. е сключен договор със срок за изпълнение до 2022 г. "При изчегъртването на всичко и вдигнатите юмруци се заличи и това", коментира той.

Депутатът посочи, че на 21 април 2022 г. договорът е прекратен по взаимно съгласие. Според него от изпълнителя са били поискани допълнителни дейности, които не е имало основание да бъдат изисквани.

Нанков разкритикува и аргумента за липса на финансиране, докато "има пари за бонуси".