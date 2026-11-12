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Собствениците на ударените коли след ужаса на "Тракия" няма да плащат за паркинг

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Верижната катастрофа на АМ „Тракия” СНИМКА:Aneta Petrova, фейсбук
Верижната катастрофа на АМ „Тракия” СНИМКА:Aneta Petrova, фейсбук

Собствениците на ударените коли при жестоката катастрофа на магистрала "Тракия" на 10 ноември няма да плащат за престой на паркинг. Това заяви директорът на ОДМВР - Ямбол Добрин Димитров. 

Димитров каза, че собственикът на паркинга край село Веселиново го е уверил в това. 

"Бяхме уверени от собственика на базата, че той ще съхранява автомобилите напълно безплатно и извозването до базата е напълно безплатно. 20 веществени доказателства има, които могат да бъдат освободени само след разрешение на следователя, който е по делото и наблюдаващия прокурор. Всички останали, които са тука, могат да си ги вземат", уточни старши комисар Добрин Димитров, цитиран от БНР. 

Денят след катастрофата от браншовия съюз "Пътна помощ" се оплакаха в писмо до вътрешния министър Иван Демерджиев, че безвъзмездно извозените коли са били препращани от МВР към паркинг на Господин Вълев, по-известен като Динко. Там обаче на някои от собствениците им били поискани пари, за да вземат колите си. 

Самият Вълев отрече информацията на 12 ноември и заяви, че пари се плащат само за камионите за издърпването им с кранове и репатриращи коли, за претоварването на стоката и за превоза на катастрофиралия камион до мястото, където е собственикът. „На нито една лека кола не искам пари – нито за паркинг, нито за изтегляне. Ако искат, и с години да стоят при мен", написа той.

Верижната катастрофа на АМ „Тракия” СНИМКА:Aneta Petrova, фейсбук

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