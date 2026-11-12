Собствениците на ударените коли след ужаса на "Тракия" няма да плащат за паркинг

Собствениците на ударените коли при жестоката катастрофа на магистрала "Тракия" на 10 ноември няма да плащат за престой на паркинг. Това заяви директорът на ОДМВР - Ямбол Добрин Димитров.

Димитров каза, че собственикът на паркинга край село Веселиново го е уверил в това.

"Бяхме уверени от собственика на базата, че той ще съхранява автомобилите напълно безплатно и извозването до базата е напълно безплатно. 20 веществени доказателства има, които могат да бъдат освободени само след разрешение на следователя, който е по делото и наблюдаващия прокурор. Всички останали, които са тука, могат да си ги вземат", уточни старши комисар Добрин Димитров, цитиран от БНР.

Денят след катастрофата от браншовия съюз "Пътна помощ" се оплакаха в писмо до вътрешния министър Иван Демерджиев, че безвъзмездно извозените коли са били препращани от МВР към паркинг на Господин Вълев, по-известен като Динко. Там обаче на някои от собствениците им били поискани пари, за да вземат колите си.

Самият Вълев отрече информацията на 12 ноември и заяви, че пари се плащат само за камионите за издърпването им с кранове и репатриращи коли, за претоварването на стоката и за превоза на катастрофиралия камион до мястото, където е собственикът. „На нито една лека кола не искам пари – нито за паркинг, нито за изтегляне. Ако искат, и с години да стоят при мен", написа той.