600 хил. не плащат за здраве, но трябва контрол, за да спре и търгашеството (Обзор)

Синдикати и бизнес със забележки към бюджетите, но искат да се решат проблеми от 26 г.

Работодатели: Минималните прагове са архаични - да отпаднат, а осигуровки до 2400 евро ще изгонят още компании

По-големи заплати и обезщетения искат профсъюзите

Всеки шести българин не плаща здравни осигуровки, но се лекува препрез спешната помощ за сметка на останалите. Това са точно 600 хил. души. Този проблем не може да намери своето решение вече 26 г., но в четвъртък отново бе поставен от бизнеса и синдикатите на заседанието на тристранката.

Те поискаха и “по-голям контрол в болниците, за да се спре търгашеството - болни да се приемат по документи за седмици, а да си лежат вкъщи само час след манипулацията”.

Хората без здравни права нямат достъп до личен лекар, направления и безплатни изследвания. Те избягват медицинска помощ при първи симптоми, защото не могат да си платят прегледите. Така лечението им става все по-скъпо, а тази година за това са отделени близо 7,5 млн. евро.

Общата рамка на бюджета за здраве достига почти 5,68 млрд. евро, което е увеличение с над 427 млн. евро, съобщи управителят на НЗОК д-р Владимир Даскалов. Запазва се здравната вноска от 8%.

За да се спрат течовете, Българската търговско-промишлена палата предложи

медицинските изделия също да имат уникални кодове като лекарствата

Без такива едно и също скъпо изделие може да бъде отчетено по документи на няколко различни пациенти или да се фактурират дейности, които не са извършени.

Сред другите критики бе липсата на реформи за постоянно нарастващия брой лечебни заведения, най-големия брой легла на 1000 души население в ЕС, липсата на достатъчно квалифициран медицински персонал, ниското заплащане на труда, концентрация на услугата в големите градове, ограничен достъп до здравна услуги извън тях, занемарени общински болници, високите цени на лекарства, медицински изделия и консумативи и че

пациентите у нас доплащат най-много в ЕС

Пенсиите да се увеличат със 7,8% от 1 юли, минималната заплата да стане 660 евро и всички минимални прагове да се вдигнат с 6,4%, пък пише в проектобюджета на държавното обществено осигуряване. В него е заложено майчинството през втората година да се вдигне до 450 евро. Минималното обезщетение за безработица ще стане от 9,21 на 13 евро, а максималното - от 54,78 на 60,76 евро.

Тези параметри сблъскаха синдикати и работодатели. В спора им обаче се прокраднаха и интересни революционни предложения - като отпадане на минималните осигурителни прагове, промяна в швейцарското правило, изравняване на минималната пенсия с линията на бедност.

Минималната пенсия от 1 юли ще е 374,62 евро, което е под линията на бедност дори за 2026 г. (390,63 евро). За догодина линията на бедност е определена на 443 евро, т.е. минималната пенсия вече ще е 84% от нея.

Синдикатите поискаха и по-висок максимален осигурителен доход, защото увеличаването със 100 евро до 2400 евро не е достатъчно. Пресметнаха, че ако се спазват правилата, той трябва да е 4685 евро. Ако се приеме предложеният таван от 2400 евро, то съотношението ще е 3,6 пъти (при 3,7 пъти през 2026 г.).

Според бизнеса обаче скокът ще изгони още повече чуждестранни работодатели от IT сектора.

Според АИКБ швейцарското правило трябва да се преразгледа в цялостна пенсионна реформа, като до възстановяването на устойчивостта приоритет да бъде компенсирането на инфлацията, а допълнителната социална подкрепа се насочва към нуждаещите се, вместо да се предоставя без оглед на доходите. Реформата пък трябва да включва и ускоряване на поетапното повишаване на пенсионната възраст и обвързването ѝ с демографските процеси и очакваната продължителност на живота, стимули за работа след придобиване на право на пенсия и укрепване на капиталовия втори стълб.

От АИКБ искат пълното премахване на минимални осигурителни прагове като остарял административен механизъм. Вноските пък трябва да се дължат върху действително получаваните възнаграждения, а укриването на доходи да се ограничава чрез ефективен контрол.