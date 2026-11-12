ПБ: Не ограничаваме права на личните асистенти, даваме им да работят (Обзор)

Опозицията настоява за отмяна на текстовете

Премахването на трудовите договори на личните асистенти на хора с увреждания е нова възможност за тях да работят на пълен работен ден извън грижите за близките им. А отвързването на възнаграждението им от минималната заплата е политика на правителството за спиране на автоматизмите при възнагражденията. Така от “Прогресивна България” обясниха предложенията си за промени в Закона за личната помощ, срещу които скочи цялата опозиция.

Социалният пакет е осигурен въпреки дефицита в бюджета и няма да има хора, лишавани от социални придобивки. Всички майки на деца с увреждания ще продължат да бъдат асистенти на децата си, но ще имат възможност и да работят допълнително, обясни депутатът Иван Янев.

Майките на деца с увреждания вече заплашиха с протести и поискаха да видят финансовите разчети. През 2018 г. те извоюваха правото на лични асистенти след 189 дни на масови палаткови лагери. Именно толкова дни навърши и кабинетът “Радев” в четвъртък.

Срещу промените се обяви и цялата опозиция. “Продължаваме промяната” започва подписка срещу проекта, а ГЕРБ и “Възраждане” призоваха управляващите да го оттеглят.

Замразяват плащанията, а може дори да бъдат орязани. Няма никаква възможност майките на деца с увреждания да се включат в този дебат. Не се прави така, това е абсолютно безобразие, на което се противопоставяме. Разбираме, че правителството се опитва да запълни дупки в бюджета - в него е заложено намаляване на разходите с 227 млн. евро, каза Елисавета Белобрадова от ДБ. А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обобщи: Комунистите искат парите на българите да влязат в техните джобове. Вчера отново се вдигна цената на газа. Всеки ден ви обират парите откъдето могат.

