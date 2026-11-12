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Майка подаде сигнал, че синът й я тормози от 3 дни със силна музика в Анево

Ваня Драганова

Ваня Драганова

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Районният съд в Карлово
Районният съд в Карлово

Полицаите заварили купонджията пиян до тонколона

Жена от село Анево край Сопот подаде сигнал, че синът й тормози и нея, и племенницата й, живееща на горния етаж, от 3 дни със силна музика. Купонджията се запил на 5 ноември т. г. и започнал да озвучава къщата и махалата, веселбата продължила и в следващите дни и към 22,50 часа на 8 ноември майката му не издържала и се обадила в полицията.

Изпратеният на мястото екип установил, че музиката се чува отдалеч. Влезли вътре и открили пиян мъж, а до него - тонколона. Поискали му личната карта, той хвърлил документите си на земята и казал на полицаите сами да ти вземат, защото той няма да им ги даде. После, като разбрал, че съседите също са се оплакали от него, започнал да ги псува и заплашил да се саморазправи с тях с нож, обиждал и униформените и обяснявал, че си е вкъщи и ще прави каквото си иска.  

Случаят е приключен с глоба от 102 евро по Указа за борба с дребното хулиганство, наложена от Районния съд в Карлово. 

Районният съд в Карлово

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