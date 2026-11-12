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Въздушни линейки транспортираха две деца, пострадали при битови инциденти. Те са превозени от Разлог и Сливен до болница „Свети Георги" в Пловдив

Двете последователни спешни мисии за транспортиране на деца по въздуха са осъществени днес, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ).

Първата мисия е осъществена от дежурните екипи на оперативната база в София за 12-годишно дете, пострадало при битов инцидент. След постъпването му в болница „Д-р Асен Велев" - Разлог е подаден сигнал за нуждата от транспортирането му.

Втората мисия е осъществена от дежурните екипи на оперативната база в Сливен за дете на една година и пет месеца, също пострадало при битов инцидент. След оказване на първоначална медицинска помощ и стабилизиране на състоянието му в Многопрофилната болница за активно лечение „Иван Селимински" - Сливен, е организиран спешен въздушен медицински транспорт, съобщи БТА.