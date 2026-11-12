Семейството на загинал при мелето на "Тракия" се нуждае от помощ

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Заместник-кметът на Община Стралджа Гроздан Иванов разказа във фейсбук тъжната житейска история на Иван Димитров, който е сред загиналите при тежките катастрофи на автомагистрала "Тракия".

Две тежки катастрофи станаха във вторник сутринта при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия" край пътен възел „Зимница", близо до Ямбол. При инцидентите участваха 86 превозни средства.

Иван Димитров бил международен шофьор, станал инвалид, след като паднал от камиона си и счупил гръбначния си стълб. Иван Димитров КАДЪР: Фейсбук/Гроздан Иванов

Със заместник-кмета на града били съседи. Иван му казвал, че никога няма да се предаде, че прави упражнения и рано или късно те ще му помогнат отново да проходи.

По-късно синът на Димитров бил диагностициран с тежка болест.

"И при тази нова неравност по пътя Иван не се предаде. И тогава беше оптимист. И наистина-детето влезе в ремисия", разказва Гроздан Иванов.

Последвали и нови тежки моменти за мъжа - съпругата му починала от COVID-19.

"Иван получаваше инвалидна пенсия, която обаче никак не стигаше за него и сина му, който в момента е ученик в местното средно училище. Намери начин отново да бъде зад волана , шофираше специално пригодени автомобили, извършваше транспортни услуги и така изкарваше някой лев допълнително", разказва още заместник-кметът на Община Стралджа.

През 2025 г. Иван отново катастрофира.

"Докато не дойде 10 ноември 2026 година. Тогава на съдбата ѝ се стори малко, че е наметнала Иван и неговото семейство с черното си пардесю. Тя го зави и с най-черното, най-тежкото одеяло. Онова, под което всички си отиват. Завинаги", пише още в публикацията си Иванов.

"Синът му остава сам със своята баба. Община Стралджа поема всички разходи по погребението на Иван. Но тежките моменти за сина му и неговата баба тепърва предстоят. Нека помогнем", призовава той.

"Публикувам номера на сметката на майката на Иван Димитров, която сега остава настойник на сина на Иван. Нека всеки, който има възможност, помогне с каквото може. Защото това дете вече преживя повече болка, отколкото едно дете трябва да познава", заявява Иванов.

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"Заострям вниманието Ви, че в IBAN-a има буква "главно i"(преди тройката) , която се бърка с единица", уточнява зам.-кметът на Община Стралджа.

Деница Сачева от ГЕРБ също коментира случая във фейсбук.

"Едно осиновено дете отново остава без двама родители. Само на 14 години, а вече понесло толкова загуба и печал. Сигурна съм, че институциите ще си свършат работата. Познавам много от хората в социалните служби — хора с огромни сърца, които преживяват чуждата болка и правят много повече, отколкото пише в длъжностните им характеристики", посочва тя.

"Но и ние можем да бъдем до това момче. Да му покажем, че не е само. Да помогнем на баба му да се погрижи за това дете. И да останем до тях, когато тази история вече не е новина.

Не можем да променим преживяното. Но можем като общество да променим онова, което предстои — да има в живота на това дете повече обич, сигурност и надежда", казва още Сачева.

Ето какво гласи цялата публикация на Гроздан Иванов:

Черната орис на Иван Димитров от Стралджа, загинал при катастрофата на АМ „Тракия"

Иван беше инвалид, но не по рождение. Изключително добър човек - от онези, за които казват, че правят път и на мравките.

Завърши средното си образование и пое по пътищата на света. Избра професията на професионален международен шофьор. Съдбата обаче бе решила да хвърли черното си пардесю върху Иван и неговото семейство.При един от курсовете си из Европа Иван пада от камиона и чупи гръбначния си стълб. Травма, след която повече не успя да проходи и бе прикован към инвалидна количка.

Прибра се в Стралджа. Живееше със съпругата си и сина си на улица, която е съвсем близо до моята. Често го виждахме и разговаряхме. Казваше ми, че никога няма да се предаде, че прави упражнения и рано или късно те ще му помогнат отново да проходи.

Пардесюто, онова черното, така и не се махна от покрива на къщата на Иван.

Диагностицираха сина му с болест, подобна на тази на футболната ни звезда Стилиян Петров. Нови тревоги, нови безсънни нощи, посещения по болници. Виждахме се не само на улицата, но и тогава, когато организирахме благотворителни кампании – лично или чрез общината, носехме хранителни продукти в дома им. И при тази нова неравност по пътя Иван не се предаде. И тогава беше оптимист. И наистина-детето влезе в ремисия.

Последва обаче нов шок. Съпругата на Иван почина от COVID-19. Млада жена, в началото на четиридесетте си години. Как е понесъл и този удар само той си знаеше.

Иван получаваше инвалидна пенсия, която обаче никак не стигаше за него и сина му, който в момента е ученик в местното средно училище. Намери начин отново да бъде зад волана , шофираше специално пригодени автомобили, извършваше транспортни услуги и така изкарваше някой лев допълнително.

През 2025 година съдбата отново реши да се намеси. Пътнотранспортно произшествие, тогава без сериозни наранявания на Иван.

Докато не дойде 10 ноември 2026 година.

Тогава на съдбата ѝ се стори малко, че е наметнала Иван и неговото семейство с черното си пардесю. Тя го зави и с най-черното, най-тежкото одеяло. Онова, под което всички си отиват. Завинаги.

Сега синът му остава сам със своята баба.

Община Стралджа поема всички разходи по погребението на Иван. Но тежките моменти за сина му и неговата баба тепърва предстоят.

Нека помогнем!

Публикувам номера на сметката на майката на Иван Димитров, която сега остава настойник на сина на Иван. Нека всеки, който има възможност, помогне с каквото може.

Защото това дете вече преживя повече болка, отколкото едно дете трябва да познава.

Зная, че ще помогнем.

Зная!

Банка - ЦКБ

IBAN: BG55 CECB 9790 10I3 8085 00

ТОНКА МИХАЛЕВА МАРИНОВА