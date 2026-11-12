Над 600 000 литра вода изтекоха в канализацията на плувния басейн „Диана", министърът подозира саботаж

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Над 600 000 литра вода изтекоха в канализацията на плувния басейн „Диана".

Това съобщи министърът на спорта Енчо Керязов във фейсбук профила си. По думите му щетите са сериозни - повредени помпи, затворен басейн, провалени тренировки и отменено национално състезание.

"Цената отново плащат държавата, родителите, спортистите и децата!", пише министърът.

Той разкри и какво пише в докладната записка, която е получил от управителя на комплекса:

На 9 ноември, около 09:30 ч., камерите за видеонаблюдение регистрират влизането на служителя Е. Т. в техническото помещение под басейна.

Според докладната на този служител не са възлагани дейности по помпите и изпускателните кранове.

Малко по-късно той напуска помещението с видимо мокри дрехи, без да съобщи за проблем.

На следващия ден е установен спад на водното ниво. Последвалата техническа проверка констатира повредено оборудване, разхлабени елементи, неизправни кранове и изтичане на вода към канализацията.

Министърът пита какво е правил служителят в техническото помещение? Кой му е възложил тези действия? И има ли връзка между посещението му и последвалата авария?

По думите на Керязов служителят не е назначен от сегашното ръководство на дружеството и прокуратурата вече е сезирана за съмнения за неправомерна намеса в съоръженията.

Ето какво още пише той:

Случайност, безотговорност или умишлен саботаж?

Отговорите трябва да бъдат дадени от компетентните органи.

Настоявам за пълно разследване, установяване на всички щети и търсене на отговорност от всеки, чиято вина бъде доказана!

Няма да допусна държавната собственост да бъде увреждана без последствия!

Спортът и децата на България не трябва да плащат цената!