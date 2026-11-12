Арестуваха 20-годишен, подпалил две партийни коли в Търговище

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20-годишен е задържан за 72 часа като заподозрян за палеж на два автомобила в Търговище. В. М. от Провадия е привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 330, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Деянието е извършено на 15 октомври 2026 г. При умишлен палеж са повредени два леки автомобила, собственост на политическа партия. Те са били паркирани на улица в Търговище, пред централата на партията. Автомобилите са силно увредени, а нанесените материални щети са значителни.

В хода на досъдебното производство са събрани множество доказателства за съпричастността на младия мъж към престъплението. Той е издирен и задържан, а днес е привлечен като обвиняем, допълват от пресслужбата на прокуратурата, съобщава БТА.

Работата по случая продължава под ръководството и надзора на Районната прокуратура в Търговище.