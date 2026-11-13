Преди 10 години на този ден Румен Радев печели с 59,37% първия си президентски мандат

10 години от балотажа за президент, който впоследствие печели Румен Радев, се навършват днес. На 13 ноември 2016 г. един срещу друг на втория тур на изборите за държавен глава се изправят подкрепеният от БСП и дебютант в политиката Румен Радев срещу кандидата на ГЕРБ и бивш председател на парламента Цецка Цачева.

До балотажа се стига, след като на първия тур Радев получава най-много гласове, но недостатъчно за победа. Бившият командир на Военновъздушните сили влиза в надпреварата с кандидата за вице Илияна Йотова, която по това време е евродепутат от БСП и заместник-председател на парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в ЕП. Цачева е официалната номинация на управляващата партия, а кандидатът за вицепрезидент е депутатът от ГЕРБ Пламен Манушев - вицеадмирал от резерва и екскомандир на Военноморските сили и заместник-началник на отбраната.

Според окончателните резултати на ЦИК Радев печели балотажа с 59,37% от действителните гласове срещу 36,16% за Цачева. За Радев гласуват над 2 милиона души, а избирателната активност на втория тур достига 51,62%.

Резултатът предизвиква политическа криза. Още в изборната нощ премиерът Бойко Борисов обявява, че ще подаде оставка при загуба на Цачева.

На следващия ден правителството официално депозира оставката си, а впоследствие страната се насочва към предсрочни парламентарни избори.

Следва служебното правителство “Герджиков” и предсрочни парламентарни избори през март 2017 г., след които идва третия кабинет на Бойко Борисов.