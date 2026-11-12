Веждичката събра за последно президенти, премиери, депутати и хиляди (Обзор)

Илияна Йотова: Скъпи Маестро, тайничко ще продължим да се съветваме с теб

Евтим Милошев: Ще остави дълбока диря дълго след като нас няма да ни има

С гвардейски оркестър и военни почести бе изпратен големият скулптор и политик

Скъпи Маестро, не вярвам, че смъртта може да отнема хора като теб и че животът приключва тук. Вярвам, че тайничко ще продължим да се съветваме с теб. Така емоционално президентът Илияна Йотова се сбогува с талантливия скулптор и политик Вежди Рашидов.

Той си отиде на 6 ноември от сърдечен удар, а споменът за него събра държавния и творческия елит на България, политически опоненти, които във всекидневния живот са несъвместими, хиляди граждани на поклонение в Народния театър. Семейството на Вежди Рашидов го изпраща в последния му път. Първа в далечния край до ковчега е съпругата му д-р Снежа Бахарова, до нея е синът му Вадим. СНИМКИ: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ, ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ, ПЛАМЕН КОДРОВ, ЮЛИАН САВЧЕВ

Веждичката - така го нарекоха и Йотова, и министърът на културата

Евтим Милошев, а милото прозвище се ползва дори и от непознати.

Много малко хора знаят, че дни преди да си тръгне от този свят, той приема за секунди идеята на общ приятел да стане един от хората в инициативния комитет на Илияна Йотова. “Аз не съм партиен човек, аз съм мажоритарен тип, който харесва политиците с характер, каквато е Илияна, а и приемам нея и мъжа ѝ - професора Андрей (Йотов), като семейни приятели”, мотивира светкавичната си реакция по адрес на бъдещия нов президент Веждичката. Часове по-късно сам пожела да говори за Илияна и за своето решение. Гласът му беше изтощен от болестта. Взе си нов костюм, за да отиде на учредяването на комитета, защото бе видимо отслабнал. Появата му в НДК вероятно бе последната му публична изява.

Много трудно и днес, и занапред е да се говори за Вежди Рашидов в минало време. Ние, обикновените хора, минаваме през живота на пръсти, тихичко. Но има и хора, които оставят следи. Вежди Рашидов е от вторите. Разделихме се с цяла една епоха в българската култура, която той изпълваше със своето критично мислене, с оценки, които понякога не ни харесваха, но знаехме, че са искрени, каза още Илияна Йотова. Президентът Илияна Йотова, вицепремиерът Иво Христов, министърът на културата Евтим Милошев и председателят на 52-ото НС Михаела Доцова застанаха един до друг на поклонението. СНИМКИ: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ, ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ, ПЛАМЕН КОДРОВ, ЮЛИАН САВЧЕВ

По думите на президента той е създал памет от камъка,

от глината и от бронза. От суровите материали създаде не просто скулптури, а успя да улови величието на човека и неговата крехкост. Извая форми, които навсякъде по света говорят на един и същ език.

Освен голям скулптор, известен и по света, Рашидов бе министър на културата в две правителства, председател на 48-ото народно събрание и депутат в седем парламента.

Двама от предшествениците на президента Йотова - Георги Първанов и Росен Плевнелиев, също изказаха съболезнованията си на семейството на Рашидов.

Вежди не умира, той остава в едно друго измерение. Остава вечно жив в сърцата и умовете ни със своя дух, с наследството и делата си, каза Плевнелиев. А Първанов отбеляза, че като министър на културата Рашидов е показал силна ангажираност към старите български столици. Кирил Вълчев, който през януари ще се закълне като вицепрезидент, също дойде да сведе глава.

Човек, който живя в голям мащаб в изкуството, в политиката, в живота, в приятелството, в човечността. Не правеше нищо наполовина. Остави ярки форми в своя път на творчество. Творец, който оставя дълбока диря дълго след като нас няма да ни има - с тези думи министърът на културата Евтим Милошев започна прощалното си слово към Вежди. Допълни, че именно сега - вече от неговата позиция в изпълнителната власт, си дава сметка колко трудно трябва да му е било.

Човек, който вярваше, че културата не е украшение, а гръбнакът на една държава

Накрая Милошев завърши с нещо много лично: С Веждичката обичахме да си говорим, да се забавляваме, да си похапваме, да си разменяме забавни съобщения. Обичахме се!

Според председателя на Народното събрание Михаела Доцова има голяма символика в това Вежди Рашидов да бъде изпратен в храма на българската култура и изкуство.

Гвардейски духов оркестър и военни от сухопътните, морските и военновъздушните сили изпратиха Вежди Рашидов в последния му път.

Почетоха паметта му и бившите премиери Росен Желязков, Димитър Главчев, Марин Райков и Стефан Янев, както и сегашният вицепремиер Иво Христов и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

На дългата опашка се наредиха бивши председатели на парламента от различни политически сили, сред които Рая Назарян и Михаил Миков.

Повече от час почивка си дадоха депутатите заради поклонението пред Рашидов. Цялата парламентарна група на ГЕРБ без Бойко Борисов дойде пеша до Народния театър. Президентът Росен Плевнелиев застана редом с депутатите от ГЕРБ. Парламентарната група, от която Рашидов няколко пъти бе народен представител, дойде пеша от парламента. СНИМКИ: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ, ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ, ПЛАМЕН КОДРОВ, ЮЛИАН САВЧЕВ Управляващите от “Прогресивна България” също изказаха почитта си - дойдоха Красимир Иванов, Румен Миланов и Нихал Юзерган. ДПС изпрати зам.-председателката на парламента Айтен Сабри, Калин Стоянов и Станислав Анастасов. включително зам.-председателя на ПГ на “Възраждане” Петър Петров.

Бивши депутати и министри от различни политически сили също склониха глава пред Вежди Рашидов - Кирил Добрев, Иван Ченчев, Георги Свиленски, Рамадан Аталай. Също и Даниел Вълчев, Мирослав Найденов, Атанас Зафиров, Драгомир Стойнев, Иван Иванов, Меглена Плугчиева, Делян Добрев. Бившият вицепремиер и министър на образованието проф. Даниел Вълчев също бе на поклонението. СНИМКИ: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ, ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ, ПЛАМЕН КОДРОВ, ЮЛИАН САВЧЕВ

След като дълги години показваха толерантност към различията между мюсюлмани и християни, дългогодишният бивш кмет на Кърджали Хасан Азис и отец Петър Гарена отново застанаха един до друг - за да изчакат реда си и да се поклонят пред Рашидов. Бизнесменът Валентин Златев също бе сред хората, простили се с Вежди. СНИМКИ: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ, ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ, ПЛАМЕН КОДРОВ, ЮЛИАН САВЧЕВ

Издателят на “Медийна група България” Венелина Гочева също се сбогува с големия Вежди Рашидов. От името на “24 часа” тя остави на близките му първа страница в негова памет, с която

художникът бе вписан под номер 980 в регистъра на “Достойните българи” Бившият кмет на Кърджали Хасан Азис заедно със свещеника на града отец Петър Гарена. Зад тях е продуцентът Димитър Станчев. СНИМКИ: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ, ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ, ПЛАМЕН КОДРОВ, ЮЛИАН САВЧЕВ

Сред опечалените бяха шефовете на БНТ и БНР Милена Милотинова и Милен Митев, конституционните съдии Десислава Атанасова, Атанас Семов и Янаки Стоилов, председателят на групата на ГЕРБ-СДС в Столичния общински съвет Антон Хекимян, бизнесмените Валентин Златев и Тодор Батков.

Цвете пред скулптора положиха още директорът на “Пирогов” д-р Валентин Димитров, както и своеобразният домакин на поклонението - директорът на Народния театър Васил Василев, също и председателят на Съюза на артистите Христо Мутафчиев.

Към тях се присъединиха и много хора на изкуството, сред които продуцентът Димитър Митовски, актьорите Стефан Мавродиев и Георги Мамалев, музикантите Калин Вельов, Илия Луков, Иван Лечев, Белослава, Теодосий Спасов, Джеки Стоев и пиар експертът Диана Дамянова, Ернестина Шинова, Андрей Слабаков, художникът и режисьор Анри Кулев, композиторът Стефан Димитров, продуцентът Димитър Станчев, проф. Николай Овчаров.