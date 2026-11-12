Второ дело срещу Благомир Коцев заради договор с кантората на приятеля му Диан Иванов

Няма депутат в първия процес срещу него, нито престъпен сговор, прокуратурата прекрати частично обвиненията и съдът ги потвърди

Второ дело започва срещу варненския кмет Благомир Коцев, този път за неизгодна сделка от времето, когато е бил областен управител през 2022 г., съобщиха от Софийската градска прокуратура. На 1 април същата година Коцев сключил договор за правни услуги с кантората на Диан Иванов, който е бил негов семеен адвокат, приятел и съученик. На 2 август е подписано и допълнително споразумение, а окончателната стойност по договора на областната управа с кантората е 23 хил. лв.

Според обвинителния акт, който е внесен в Окръжния съд във Варна, по онова време областната управа е имала две дирекции с общо 7 юристи. Всички те имали право да представляват администрацията по съдебни дела, за което бил сключен договор с частната кантора. Договорът с адвокатското дружество е бил за правни консултации, проучване на конкретни казуси, изготвяне на документи, включително за съдебни производства, и проверка на законосъобразността на договори и други документи. Според прокуратурата тези дейности е можело да се вършат от назначените в областната управа юристи, които са били достатъчно.

По договора с кантората на Диан Иванов са платени 11 808 лв., а още толкова по втората фактура е останало неплатено след освобождаването на Благомир Коцев като областен управител. Той заемаше поста в кабинета на Кирил Петков, а през 2023 г. спечели местните избори във Варна и стана кмет. След това назначи семейния си адвокат Диан Иванов за заместник-кмет.

Иванов обаче изненадващо напусна поста в началото на май 2025 г. Месец по-късно Коцев беше арестуван по разследването срещу него, двама общински съветници и бизнесмен за искане на подкуп от Пламенка Димитрова, както и за манипулиране на обществени поръчки.

По разследването излиза името на Диан Иванов като едно от основните действащи лица, но по-късно стана ясно, че той е станал свидетел срещу дългогодишния си приятел Благомир Коцев. По-късно се отрече от показанията си и заяви, че са дадени под натиск от КПК и заплахи, че ще го арестуват. Делото срещу Коцев и общинските съветници също беше внесено в съда във Варна, но беше върнато на прокуратурата заради нарушения. Там имаше дълги спорове дали трябва да е в София заради “неустановено лице с имунитет”, което също било разследвано от Комисията за противодействие на корупцията. От материалите по делото става ясно, че това е Асен Василев, но доказателства за негова съпричастност не са намерени. Бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов

Прокуратурата е прекратила делото по обвиненията за престъпен сговор, които бяха най-тежките, а във вторник Софийският градски съд е потвърдил това с окончателен акт. От него става ясно, че името на Василев е споменато от двама свидетели, на които им било казано, че той знае за корупционната схема. В един от разпитите си Пламенка Димитрова заявила, че Диан Иванов ѝ казал, че в политическата му партия има човек, който е народен представител и е с имунитет, който очаквал дял от искания подкуп. Тя пък направила извод, че това бил Асен Василев.

