С клетва, факли и заря ОУ „Любен Каравелов" чества своя патронен празник

156 години от основаването си отбеляза тази вечер ОУ „Любен Каравелов". По този повод пред училището се състоя патронен празник, посветен на знанието, традициите и приемствеността. Сред гостите на събитието бяха заместник-кметът на община Русе Димитър Недев, началникът на Регионалното управление на образованието в Русе Магдалена Ананиева, бивши възпитаници на училището и родители. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

В приветствието си към учениците Недев подчерта, че името на Любен Каравелов е символ на просветения дух, свободната мисъл и стремежа към знание, а училището повече от век и половина възпитава поколения млади хора в тези ценности. Заместник-кметът насърчи децата да бъдат любопитни, упорити и уверени в своите способности, защото образованието е най-сигурният път към личното развитие и бъдещия успех.

Празничната програма започна с изпълнение на химна на Република България и песента „Хубава си, моя горо". Учениците припомниха живота и делото на патрона си и отправиха думи на признателност към своите учители за подкрепата, търпението и вярата, с които ги водят по пътя на знанието.

Директорката на училището Гергана Григорова благодари на преподавателите за всеотдайността, на родителите за партньорството и на учениците за ентусиазма, постоянството и успехите, с които достойно продължават традициите на каравеловата общност.

Сред най-вълнуващите моменти беше тържественото приемане на първокласниците в голямото семейство на каравеловци. Под погледите на своите родители, учители и гости най-малките ученици положиха клетва и с думите „Заклех се!" заявиха своята принадлежност към училищната общност. Редом до тях застанаха седмокласниците като символ на приемствеността между поколенията ученици.

По време на тържеството ученици със запалени факли заеха почетна стража в знак на уважение към своя патрон, към историята на училището и към всички учители, оставили своя отпечатък в развитието на учебното заведение. Тържеството завърши с празнична заря под звуците на „Ботев марш".