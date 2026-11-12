Наркопласьор и рекетьор помогнал на Мегера да убие Илиян Филипов (Обзор)

42-годишният Атанас Дечев от Пазарджик е осъждан, познавал се със Славчо Мегеров отдавна

Осъден като участник в организирана престъпна група за наркоразпространение и рекет е вторият обвиняем за убийството на известния пловдивски бизнесмен Илиян Филипов.

42-годишният Атанас Дечев от пазарджишката групировка “Монопола” е бил помагач на Славчо Мегеров, който е в ареста от месец и половина. Той асистирал на фактическия извършител “да натисне спусъка и да произведе изстрел”, с който е убит Филипов, обясни наблюдаващият прокурор в четвъртък, но после уточни, че става въпрос за логистика.

Наркогрупировката беше разбита през октомври 2008 г., като соченият за тартор Стойо Стефанов, известен с прякора Тото, беше осъден на 4,5 г. ефективна присъда. Останалите 19 души, които са предадени на съд, са сключили споразумение с прокуратурата. Един от тях е Атанас Дечев, познат с прякора Пинчера. Той е лежал ефективно в затвора. Осъждан е и за закана с убийство.

Това обявиха наблюдаващият прокурор по делото за екзекуцията на боса на ПИМК Димитър Молев, както и директорът на ОД МВР в Пловдив Васил Костадинов. По думите им действията на Дечев се изразявали в логистика. Категорично обаче отказаха да разяснят как точно пазарджишкият кримигерой е помогнал на задържания преди повече от месец Славчо Мегеров - дали е осигурил оръжието, кола за бягство, или нещо друго. “Предстои да се внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение. Не е коректно, нито професионално в момента да излагам предварително информация по делото”, каза Молев.

По думите на прокурора двамата задържани са се познавали от много време. Атанас Дечев е бил търсен на адреса му, но служителите на реда не го намерили там и го обявили за издирване. Във вторник е открит в жилище близо до дома му.

Дечев още не е дал обяснения

пред разследващите Съпругата му е била разпитана, но не е задържана.

Илиян Филипов беше убит около 1 ч на 30 септември. Бременната му приятелка Людмила Рачева му се обадила, след като във входа на кооперацията си засякла маскиран мъж с пистолет и пръст на спусъка. Бизнесменът, който в този момент пътувал към дома си в село Марково, обърнал колата и пристигнал в сградата в район “Западен”, като през цялото време говорел по телефона с жената. Помолил я да излезе на стълбището, за да светне лампите. Вместо да види мъжа си, който се качва с асансьора, тя чула изстрел и с кухненски нож слязла 5 етажа по-надолу, където открила окървавения Филипов.

Камери заснели всички действия на извършителя. Той се появил в района около 2 часа преди убийството, а след това изтичал до червено пежо, с което прекосил целия град. По време на заседанието за определяне на мярка за неотклонение на Мегеров съдия Петко Минев обясни по минути къде е бил засичан и какво е правил. Сниман е дори как изхвърля дрехи и обувки, които по-късно мъж извадил от кофата за боклук и продал за 2 евро. Славчо Мегеров Снимка: Никола Михайлов

Колата се оказала на сестрата на Славчо Мегеров. След като я сменил със собственото си ауди, той потеглил обратно към София. Взел магистрала “Тракия” за 59 минути, но не успял да се укрие достатъчно добре и привечер беше задържан. В пежото разследващите открили следи от Мегера по бутилка с вода и по волана. Не намерили обаче пистолета, което беше и основната опорка на защитата.

Търсенето на оръжието продължи дълго. Водолази дори претърсваха река Марица в чертите на Пловдив, докато десетки рибари ги набюдаваха с интерес. По информация на “24 часа” то е намерено на “Пазарджишко шосе”.

Пистолетът бил захвърлен в полето

“Назначена е експертиза. От заключението и останалите доказателства по делото можем категорично да кажем, че с това оръжие е произведен изстрелът, умъртвил Илиян Филипов. Има връзка между това оръжие и физическия извършител, който е задържан по делото”, каза Димитър Молев. Към момента Славчо Мегеров остава в ареста, а обвинението му е за предумишлено убийство.

Днес прокуратурата ще поиска от Окръжния съд в Пловдив Атанас Дечев също да остане зад решетките за постоянно.