Само за часове се събраха 10 000 евро за ученика Тано, загубил баща си инвалид на “Тракия” (Обзор)

Пенсионерите от Левски, очевидци на трагедията, заговориха за австрийски джип и друга кола пред румънския тир, препречил магистралата

След опашките от желаещи да дарят кръв, вълната от съпричастност към жертвите на адската катастрофа на АМ “Тракия” продължава. Десетки откликнаха на призива на зам.-кмета на Стралджа Гроздан Иванов и за часове се събраха над 10 000 евро за семейството на загиналия шофьор Иван Димитров.

Злощастната съдба на мъжа от Стралджа и сина му Тано, ученик в 9-и клас, който

остава сирак, на грижите само на своята баба, трогна мнозина.

Погребението на Иван Димитров ще е в петък. То е поето от общината. В четвъртък пък хората от сливенското с. Самуилово изпратиха четирите жертви на катастрофата от тяхното село - млад баща, отиващ на работа в Бургас, и цяло семейство - жена, възрастната ѝ майка и съпругът ѝ, тръгнали за преглед при лекар. Лично Сливенският митрополит Арсений водил опелото.

Битката за живот загуби и 50-годишният мъж, настанен в реанимацията на МБАЛ “Д-р Иван Селимински” в Сливен. Така жертвите станаха 12. Ранените са 51, някои вече са изписани.

Историята на Димитров от Стралджа разказа зам.-кметът Гроздан Иванов. Мъжът дълги години бил международен шофьор и карал камион. “При един от курсовете си из Европа пада и чупи гръбначния си стълб. Травма, след която повече не успя да проходи и бе прикован към инвалидна количка”, каза пред “24 часа” зам.- кметът.

Тогава Димитров се прибрал в родния град. Въпреки травмата духът му останал несломил. Казвал, че с упражнения рано или късно ще проходи. Животът му поднесъл нов удар. Синът му Тано се разболял от левкемия. Иван не се предал, а детето влязло в ремисия.

“Последва нов шок. Съпругата на Иван почина от коронавирус. Бе в началото на четиридесетте си години”, казва Гроздан Иванов. Въпреки инвалидността, Димитров намерил начин да е зад волана. Започнал да шофира специално пригодени коли, превозвал стоки. На фаталния 10 ноември отново бил зад волана, работел, когато попаднал в мелето.

Под въздействието на преживения ужас остават пенсионерите от гр. Левски, чийто автобус се блъска леко в румънския тир, препречил магистралата. Трийсетината души пътували за санаториум в Несебър, а сега 5-6 са в болница. Хората разказват, че пред румънския тир имало автомобил и джип с австрийска регистрация. Те допускат, че двете коли са се ударили преди това. Когато шофьорът на тира видял стоповете, започнал да намалява.

“Джипът мина в аварийната лента. А колата стоя целия ден там и всички я видяха. Това беше колата, насочена срещу движението, която изгоря. Шофьорите бяха до мантинелата – възрастен и по-млад мъж”, каза един от пътуващите в автобуса. Както той, така и неговите спътници допуснаха, че преди това водачът на колата може да се е объркал и да е навлязъл в насрещното. Пенсионерите са благодарни на своя шофьор, че карал бавно и така се спасили.

По-различно мнение изказа шефът на следствието Мариан Маринов. “Шофьорът на автобуса, който се е ударил, очевидно е, че не е изпълнил задължението си по закон да намали скоростта и

да спре преди препятствие, което се явява товарният автомобил

Дори и да не го е виждал в мъглата, той навлиза в участък с намалена видимост, без да намали скоростта и да я съобрази с пътните условия ”, каза Маринов.

62-годишният шофьор на румънския тир, който беше задържан като свидетел за 24 часа и пуснат в сряда вечерта, също казал, че видял пред него аварирала кола. Затова намалил до 50 км/ч, а не спрял. Зад автобуса с пенсионерите пътувал зърновоз, който се ударил много силно в рейса. После последвали още 5-6 удара от други превозни средства. Следователите вече направили скица на мястото и водачите и били наясно кой в коя кола е пътувал.

