Общината е завела 6 иска за собствеността на къпалнята "Мария Луиза" и Летния театър

Шест иска за собствеността на къпалнята "Мария Луиза" и Летния театър в Борисовата градина е завела Столичната община. Те са срещу дружеството, което ги стопанисва - "Парк Мария Луиза" АД. Това обяви зам.-кметът по правни въпроси на столицата Стефан Дъров по време на отчета на кмета Васил Терзиев.

Мажоритарният дял в него държат фирми, свързвани с бизнесмена Румен Гайтански - Вълка, а миноритарният - общинското дружество "Софийски имоти".

Преди няколко месеца общината издаде акт за публична общинска собственост. След това "Парк Мария Луиза" АД са завели дело срещу общината.

"Проследили сме историята на тези имоти още от средата на 90-те години - как стават частна общинска собственост, как минават в "Софийски имоти" и т.н. Считаме, че процедурата е опорочена още в генезиса й - още през 90-те г. В момента имаме едно висящо дело, което дружеството е завело срещу Столичната община. То е с искане за установяване на правото на собственост на дружеството върху къпалнята "Мария Луиза" и Летният театър. В отговор ние заведохме тези 6 иска. В много начална фаза сме, предстои да се разменят книжа и да се насрочат заседания от Софийския градски съд", обясни Дъров.

Той добави, че общината е възбранила като обезпечителна мярка къпалнята и Летният театър, за да попречи по всякакъв начин те да бъдат обект на обезпечения, прехвърлителни сделки или предварително изпълнение заради дългове. Съдът е уважил искането и е наложил възбраната. Това означава, че колкото и време да продължат делата, имотите ще останат в патримониума на дружеството.

"Това беше първата превантивна мярка, която направихме успешно, при това без да се налага да внасяме гаранция. Съдът счете, че мотивите ни за собственост са достатъчно обосновани, за да не иска да се внася гаранция, а практиката обикновено е тя да е 10% от стойността на иска", обясни Дъров.

Причината исковете да са 6 е, че са изложени 6 различни мотива от общината, с които претендира за собственост върху двата обекта в Борисовата градина.

Дъров обясни, че по едното дело страни са дружеството и общината, а по другото е включено и "Софийски имоти". Очакванията са или двете дела да се обединят в едно производство или едното да бъде спряно, докато няма решение по другото.

"Надявам се, че тази язва в Борисовата градина ще бъде решена. Дали чрез преговори, дали чрез съдебно решение", подчерта Дъров и добави, че делата може да продължат години.

Той напомни, че по делото за собствеността на друг имот в Борисовата градина - автокъща "Капитолия" се чака решение на съда от 28 март 2024 г. Делото е на втора инстанция, а след това може да се стигне и до ВКС.