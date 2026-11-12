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ГДБОП разби две оранжерии за канабис в Севлиево (снимки)

Дима Максимова

Дима Максимова

[email protected]

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Снимка: ГДБОП
Снимка: ГДБОП

Мъж и близо 50 кг канабис откриха антимафиоти при спецоперация в Севлиево на 10 ноември 2026 г. В условията на неотложност са извършени претърсвания в два частни имота, в които са установени оранжериите с 33 растения в различен стадий на растеж и са иззети близо 50 килограма канабис в процес на сушене.

Събрани са данни за съпричастността към престъплението на 48-годишен мъж от  Севлиево. Той е задържан по ЗМВР за срок до 24 часа.

Образувано е досъдебно производство. Материалите са докладвани на Окръжна прокуратура - Габрово.

Снимка: ГДБОП
Снимка: ГДБОП
Снимка: ГДБОП
Снимка:ГДБОП
Снимка: ГДБОП
Снимка: ГДБОП
Снимка: ГДБОП
Снимка:ГДБОП
Снимка: ГДБОП
Снимка: ГДБОП
Снимка: ГДБОП
Снимка:ГДБОП

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