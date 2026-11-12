Неграмотен 20-годишен асеновградчанин пробва да избяга от полицията, плаща глоба

Опитали да го спрат, но вместо да се подчини, дал газ на аудито си

Глоба от 350 евро трябва да плати неграмотен 20-годишен жител на Асеновград, след като опитал да избяга от полицията. Младият мъж се е възползвал от правото си да се признае за виновен и да сключи споразумение с прокуратурата.

Ситуацията се разиграла на 4 август. Полицейски служители опитали да го спрат за проверка, но вместо да се подчини, той дал газ на аудито си и пробвал да се измъкне. Не му провървяло обаче и самоличността му била установена, след което се сдобил и с обвинение за противозаконно пречене на орган на властта.

Решението на Районния съд в Асеновград, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.