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Неграмотен 20-годишен асеновградчанин пробва да избяга от полицията, плаща глоба

Никола Михайлов

Никола Михайлов

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Районният съд в Асеновград.
Районният съд в Асеновград.

Опитали да го спрат, но вместо да се подчини, дал газ на аудито си

Глоба от 350 евро трябва да плати неграмотен 20-годишен жител на Асеновград, след като опитал да избяга от полицията. Младият мъж се е възползвал от правото си да се признае за виновен и да сключи споразумение с прокуратурата.

Ситуацията се разиграла на 4 август. Полицейски служители опитали да го спрат за проверка, но вместо да се подчини, той дал газ на аудито си и пробвал да се измъкне. Не му провървяло обаче и самоличността му била установена, след което се сдобил и с обвинение за противозаконно пречене на орган на властта.

Решението на Районния съд в Асеновград, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Районният съд в Асеновград.

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