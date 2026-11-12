Борисов: България не е бащиния нито на правителството, нито на "Кауфланд"

Чакайте сега! Първо, да се разберем. България не е бащиния нито на правителството, нито на „Кауфланд". Това пише в своя фейсбук публикация лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Днес изпълнителният директор на „Кауфланд България" Михаил Петров, заяви "Кауфланд" е толкова голям, че ако фалира, КТБ ще ни се стори пролетен бриз".

За рекордната глоба от над 75 млн. евро, наложена от КЗК преди дни на веригата, която той ръководи, заяви, че ще я атакуват в съда и чака с нетърпение да я разбият на пух и прах.

Колкото и да си голям, не си над закона. Когато прави аналогия с КТБ, мениджърът на "Кауфланд" бърка закона с беззаконието. Това отговори в своя позиция "Прогресивна България" на управителя на "Кауфланд България" Михаил Петров.

И КЗК се включи в задочната размяна на реплики. Предупреди, че се правят опити за натиск върху съдебната преценка "от силната позиция на голяма международна компания". Категоричните внушения за изхода от евентуално съдебно производство могат да бъдат възприети като опит за публичен натиск върху съда още преди той да е разгледал спора.

"Шефът на „Кауфланд" да не плаши българите с катастрофи, по-големи от КТБ. Това е недопустимо! България е европейска държава, а не държава, на която някой може да поставя ултиматуми. Като работиш тук, спазваш българските закони. В Германия едва ли нивото на разговор бизнес – държава е такова?!

А правителството какво прави? Управлява ли икономиката, или се занимава с показни акции? Защото бизнесът има нужда от правила, а не от политически спектакли. Какво ни предлага правителството – „Хоремаг", „Нармаг", „КООПмаг", "СелКООП" за хората и „Кореком" за управляващите?! Там ли се връщаме?

И към двете страни – помислете за българските производители, за работниците и за потребителите! Не демонстрирайте силата си на техен гръб!

Ние сме довели тези инвеститори, създали сме условия да работят и да отварят хиляди работни места. Но това не им дава право да говорят на държавата от позицията на силата.

Накрая – правителството да не бърка управлението на държавата с война срещу бизнеса. А „Кауфланд" да не бърка големия оборот с правото да заплашва!", заявява още Борисов в публикацията си.