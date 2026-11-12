Изкуственият интелект в центъра на дебата: Бъдещето на образованието и пазара на труда обсъждат водещи експерти в София

На 14 ноември 2026 г. в столичния хотел „Астория“ ще се проведе форумът „Изкуственият интелект: Трансформация на образованието и пазара на труда“. Събитието се организира от евродепутата от „Обнови Европа“ Илхан Кючюк в сътрудничество с ректора на ВУТП проф. д-р Миглена Темелкова и ще събере на едно място представители на академичните среди, държавните институции, бизнес лидери, технологични експерти и медии.

Регистрацията за гостите започва в 13:00 ч., а официалното откриване ще бъде дадено в 14:00 ч. с встъпителни думи от домакина Илхан Кючюк. Програмата на конференцията е структурирана в два дискусионни панела, в които водещи експерти от академичните среди, държавните институции, технологичния сектор, футуролози и браншови организации ще обсъждат трансформацията на образованието и пазара на труда.

Конференцията ще завърши с финална дискусия, предоставяйки ценна платформа за обмен на идеи и изграждане на устойчиви стратегии за успешната адаптация на България към дигиталната епоха.