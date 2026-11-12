До 2030 г. целият наземен градски транспорт в София ще бъде обновен

Кметът Васил Терзиев отчете 3 г. от началото на мандата

До 2030 г. целият наземен градски транспорт на София ще бъде с обновени превозни средства, които ще са нископодови, климатизирани, модерни и сигурни. Най-мащбното обновяване на градския транспорт стартира с доставка на 125 нови електрически превозни средства, които ще заменят дизеловите автобуси и ще осигурят връзка между различни квартали. Още до края на годината по някои от най-натоварените линии ще бъдат пуснати по-големи автобуси. Предстои да старира и процедура за доставка на нови 200 автобуса и до 80 нови трамвая. Това стана ясно по време на отчета на кмета на София Васил Терзиев за трите години от началото на мандата му.

Той се проведе в "Топлоцентрала", а Терзиев отговаря на въпроси заедно с всичките си зам.-кметове. Водещ бе актьорът Филип Буков. В публиката освен общински съветници, районни кметове и шефове на общински дружества имаше и известни лица, сред които музикантът Димитър Кърнев, актьорът Александър Сано, инфлуенсърката Андреа Банда Банда, Наталия Гуркова - носителка на титлата "Мис България" 1998 г. и др.

В началото Терзиев призна, че гледа да не си задава често въпроса дали си е заслужавало да стане кмет, но въпреки трудностите, обидите и самотата, отговорът на този въпрос бил: "Да, заслужаваше си".

Като първа причина за това той посочи хората и че това, за което е мечтал започва да се сбъдва - повече хора с идеи и заряд да се занимават с публична дейност.

После Терзиев очерта плановете за развитието на метрото и напомни, че в момента се строят още 7 метростанции. В готовност са проекти за 20 ключови инфраструктурни обекта, като догодина ще започне работата по булевардите "Джеймс Баучер", "Климент Охридски" и "Челопешко шосе".

Отчете, че недостигът на места в детските градини е намалял и че в момента се работи по над 20 нови сгради.

От идея още следващата година Зеленият ринг ще започне да се реализира. Добави и новите паркове - в "Младост 3", по който се работи и парк "Кукуряк", чието изпълнение предстои. Отчете и над 200 кални точки, които вече са облагородени.

И обеща скоро да стартират процедури за публично-частно партньорство за изграждане на паркинги.

За кризата с боклука обясни, че е била урок.И че макар да е било по-лесно да избере удобството, не го е направил. А тя помогнала на софиянци да започнат да се събират и да си помагат като общество.

"Постоянно си поставяме червени линии, а можем да постигнем много повече, ако сме заедно", каза Терзиев. И призна, че единственото, за което съжалява е за неудобството, което са изпитали хората в "Люлин", "Красно село", "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" и им се извини.

"Но когато става дума за 220 млн. евро, които спестихме, а иначе щяха да се вземат от хората, нямаше как да не водим тази битка. Криза с боклука вече няма", заяви Терзиев.

Зам.-кметът по екология Николай Неделков обяви, че скоро ще стартират обществените поръчки за избор на нови почистващи фирми в две зони на града.

"С новите сгради, които се проектират или строят, ще разкрием още над 3000 места. Проблемът вече не е в липсата на физическо пространство, а в липсата на персонал. Но работим за решаването и на този проблем. Вярвам, че до края на мандата ще имаме значителен напредък. Най-голям е недостигът за яслите - 5500 места. Същеврменно имаме свободни места, които не можем да трансформираме в яслени групи, защото липсват кадри. Нужни са и законодателни промени", обясни зам.-кметът по образование Десислава Желязкова.

Много нови локации за културни събития и програми за подпомагане на творческия сектор, отчете зам.-кметът по култура и туризъм Ирина Дакова.

Зам.-кметът по социални дейности Надежда Бачева подчерта подкрепата, която общината оказва на младежи от цнетровете, които са станали студенти. Те получават общинска стипендия, докато завършат висшето си образование. Такава подкрепа получават шестима младежи.

В отговор на въпрос кога София ще има Музай на съвременното изкуство Терзиев обеща до края на мандата да има ясен отговор къде ще се намира бъдещият музей.

Зам.-кметът по градско планиране и развитие арх. Любо Георгиев обясни, че при всеки инфраструктурен проект се залага и велоалея.

Освен това общината е финалната права да създаде стандарт за уличното озеленяване.

"Той ще казва какви дървета е подходящо да се засаждат в София, как да се прави това, за да са устойчиви и др.", обясни арх. Георгиев.

Зам.-кметът по сигурност доц. Лъчезар Милушев акцентира на проверките, които се правят за шум в заведенията. И отчете, че след засиления контрол сигналите за нарушения са с 34% по-малко.

Иначе освен кризата с боклука третата година от мандата на Терзиев бе белязана и от административната реформа, която той проведе. Тя бе приета на третия път от Столичния общински съвет и мнозина я определяха като спорна. В третата година на мандата продължиха и рокадите в екипа на Терзиев - сменени бяха заместниците му по транспорт, култура, екология, обществено строителство и дигитализация.