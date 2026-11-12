Оправдаха Местан за катастрофата край Загорско, бащата на загиналото бебе получи 3 години условно

Окръжният съд в Кърджали обяви, че Лютви Местан няма вина за катастрофата на разклона край момчилградското село Загорско, при която загина 6-месечно бебе. Бащата на детето Юсеин Ахмед получи 3 години условно с 5-годишен изпитателен срок.

Трагичният случай стана на 14 април 2019 година. При опит на Местан да се включи с автомобил в международния път за Гърция, последва удар с БМВ-то на Юсеин Ахмед, движещо се от Кърджали по посока Маказа. При удара загина возещото се във втория автомобил бебе, а брачето му беше ранено.

Съдът прие, че Юсеин Ахмед е нарушил Закона за движение по пътищата, защото е шофирал с превишена скорост - 122 км в час. А освен това не е осигурил безопасността на бебето като не е закрепил детското столче, както и че е извършил и други нарушения.

Решението, прочетено след съдебно заседание, продължило над 12 часа, беше посрещнато с ръкопляскания от близки до Местан и мълчание от отстрешната страна

Още в началото на заседанието адвокатите на Юсеин Ахмед поискаха съдът да възобнови съдебното следствие и да назначи нова комплексна автотехническа експертиза. Като мотив те посочиха, че срещу експерта, изготвил последното заключение по делото, се води досъдебно производство за даване на невярно заключение пред съда. Според защитата той не е имал право да участва като вещо лице. Магистратите обаче отхвърлиха искането.

Последва искане за отвод на съдебния състав, направено от адвоката на семейството на загиналото дете, което участва в процеса като частен обвинител. Той обвини съда в пристрастност с аргумента, че е давал превес на исканията на Лютви Местан и неговите защитници. Като допълнителен довод беше посочено, че една от съдебните заседателки е служител на община Ардино, чийто кмет е от ДПС – партията, на която Местан е бил председател. Съдът остави без уважение и това искане.

При започването на пледоариите двамата представители на Окръжната прокуратура поискаха еднакви наказания за подсъдимите – по 3 години лишаване от свобода, отложено с 5-годишен изпитателен срок. Според обвинението това е средният размер на предвиденото по закон наказание за причиняване на смърт по непредпазливост. Прокурорите настояха още Местан и Ахмед да бъдат лишени от правото да управляват автомобили за срок от 5 години.

Защитниците на Юсеин Ахмед пледираха за оправдателна присъда, като настояха, че клиентът им е невинен.

След тях думата взе Лютви Местан, който предпочете лично да изложи аргументите си пред съда, преди да говорят адвокатите му. Пледоарията на бившия политик продължи повече от два часа. Защитниците му също настояха той да бъде признат за невиновен.

„Искам справедливост. Нямам какво друго да кажа", заяви Юсеин Ахмед когато съдът му даде последната дума. След решението никой от семейството му не пожела да коментира.

"Благодаря на Кърджалийския окръжен съд за справедливата присъда, която рехабилитира доверието ми в правосъдната система на България, макар тази присъда да не ми върна погубените от прокурорската агресия и произвол и от експертизите с неверни заключения на Станимир Михайлов Карапетков – 8 години от живота ми, погубената ми кариера, но най-вече погубеното ми здраве", заяви след произнасянето на съда Лютви Местан. Той допълни, че поведението на прокурорите е едно ярко потвърждение, че са извършили тежко престъпление срещу правосъдието, нарушавайки конституционните му права.

"Ще потърся правата си след окончателното приключване на делото и ще поискам справедлив съд за всички, които устно и документално дадоха лъжливи свидетелски показания", каза още Местан.

"Утре пускаме жалба и очакваме втора инстанция да се произнесе по исканията ни да се назначи експертиза", заяви Николай Димитров от адвокатската кантора, представляваща Юсеин Ахмед. Според юриста приетата от съда експертиза е изготвена от две вещи лица, едното от които не е издържало необходимия изпит, а другото изобщо не се е явило на него.

От прокуратурата също обявиха, че ще обжалват решението на окръжния съд.