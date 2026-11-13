ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение с 4,8 по Рихтер в района на остров Кр...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Проф. Георги Рачев: Чак в неделя ще се отървем от силния вятър

1684
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Климатологът проф. Георги Рачев КАДЪР: bTV
Климатологът проф. Георги Рачев КАДЪР: bTV

През нощта във Враца скоростта на вятъра е била почти 100 км в час - има основание за повече внимание от хората, но чак в неделя ще се отървем от силния вятър. А през нощта ситуацията ще се обърне, от северозапад идва студен фронт. Това посочи климатологът проф. Георги Рачев в предаването "Тази сутрин" на Би ти Ви.

Днес ще продължи този силен вятър - но минималната температурата на някои места беше 20 градуса, в София измерихме 18,8 градуса в 6 часа сутринта, каза още проф. Рачев. И днес ще бъде слънчево и топло, но това е винаги, когато има ясно изразен такъв фьонов ефект, посочи климатологът.

В следващите дни Италия и Адриатическото крайбрежие ще бъдат потопени от валежи, които до неделя може да стигнат и 200 литра на кв. м, възможно са и наводнения.

В България някъде около полунощ срещу събота нещата ще се обърнат и от 27 градуса във Велико Търново и Плевен ще има застудяване - в неделя и понеделник ще е хладно, а след това започва отново затопляне в сряда и четвъртък. Много бързо ще мине този студен фронт, а валежите ще са сравнително слаби - 10-15 л на кв.м, посочи още проф. Георги Рачев.

Климатологът проф. Георги Рачев КАДЪР: bTV

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Тодор Тодоров: Изкуственият интелект ще помага на банките, но решенията остават за хората