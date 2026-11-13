Дадоха старт на обект, който ще улесни хиляди в Белозем и Чалъкови – пътен надлез заменя жп прелеза

Изгражда го Национална компания „Железопътна инфраструктура" за 2,4 млн. евро без ДДС

Първа копка на един дълго чакан обект направиха шефката на общинския съвет в Раковски Мария Гиева и кметицата на Белозем Виолета Петрова. Те дадоха старт на изграждането на пътен надлез, който ще премахне опашките пред жп прелеза. В момента, за да се влезе в центъра на селото на белия щъркел, както и да се стигне до съседното Чалъкови, трябва да се мине през жп релсите. Често обаче бариерите са спуснати и на хората се налага да чакат. Особено, когато влаковете правят маневри, престоят става доста дълъг, а това къса нервите на шофьорите. По–припряните прибягват до рискови ходове и минават при спуснати бариери. За Белозем и Чалъкови пътният надлез е дълго чакан обект.

"Надлезът ще замени прелеза и ще направи пътуването по-безопасно и по-удобно – без чакане пред спуснати бариери и без риск при преминаване през линията. Това е дългоочаквана инвестиция за хората от Белозем и за цялата община Раковски", коментира Гиева.

Обектът е част от модернизацията на жп линията Пловдив – Бургас и се изгражда от „Национална компания „Железопътна инфраструктура" с европейско финансиране по Програма „Транспортна свързаност" 2021–2027 г. Стойността на договора е над 2,4 млн. евро без ДДС.

Срокът за приключване не е посочен.