13 катастрофи са станали за денонощие в страната, няма загинали, но 14 са ранени

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13 пътнотранспортни произшествия са станали за денонощие, няма загинали, но души са 14 ранени, съобщи МВР на сайта си

В София са станали 28 леки катастрофи и една тежка, при които няма пострадали.

От началото на месеца в катастрофи живота си са загубили 21 души, а 285 са ранени. От началото на годината загиналите при пътни инциденти са 435-ма, а пострадалите 7438.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на миналата година - 385 души, сега се отчитат с 50 повече жертви по пътищата през 2026 г.