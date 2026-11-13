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13 катастрофи са станали за денонощие в страната, няма загинали, но 14 са ранени

Марияна Бойкова

Редактор: Марияна Бойкова

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14 са ранените при катастрофите през денонощието.
14 са ранените при катастрофите през денонощието.

 13 пътнотранспортни произшествия  са станали за денонощие, няма загинали, но души са 14 ранени, съобщи МВР на сайта си

В София са станали 28 леки катастрофи и една тежка, при които няма пострадали.

От началото на месеца в катастрофи живота си са загубили 21 души, а 285 са ранени. От началото на годината загиналите при пътни инциденти са 435-ма, а пострадалите 7438.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на миналата година - 385 души, сега се отчитат с  50 повече жертви по пътищата през 2026 г.

14 са ранените при катастрофите през денонощието.

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