Шефът на икономическата комисия: Промените за личните асистенти ще се поправят между първо и второ четене

Бюджетът за 2027 г. е един от малкото реалистични такива, в който аз не видях изкуствено напомпани приходи, каквито се е случвало в предходни години - надуват се приходите, за да има по-високи разходи. Това заяви депутатът от „Прогресивна България" и председател на икономическата комисия в Народното събрание Стефан Белчев по Нова тв.

Той коментира и законодателните промени, свързани с ТЕЛК. Майките на деца с увреждания се зарекоха да излязат на протести заради намерението на управляващите да премахнат трудовите им договори като лични асистенти, заменяйки ги с такива за "предоставяне на услуга", с което парите им замръзват под 400 евро и губят право на болнични и отпука.

Белчев обясни, че те трябва да се прецизират между първо и второ четене, тъй като темата предизвика недоволство от страна на майки на деца с увреждания.

Да не става така, че ощетени 13 хиляди майки, които се грижат за децата си, каза още той. По думите му реформата в системата на ТЕЛК е необходима заради сериозния ръст на решенията за инвалидност и съществуващите злоупотреби.

Имаме почти геометрична прогресия на растежа на ТЕЛК и злоупотребата с тях. Оттук нататък да не виждаме хора, които са едва ли не със 100% инвалидност, да имат глоби за превишена скорост, заяви Белчев

Според него има дори цели населени места, в които неправомерното получаване на средства чрез подобни решения се е превърнало в сериозен източник на доходи. Но Белчев, който е председател на комисията по икономическа политика на парламента, се ангажира, че "заради бълхата няма юрганът да се хвърли в огъня".