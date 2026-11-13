Потушени са 42 пожара, пострадал е един човек

42 пожара са потушени в последните 24 часа, като един човек е пострадал, съобщават на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР.

Противопожарните звена са реагирали на 102 сигнала за произшествия. От тях 17 са били за пожари с преки материални щети, от които десет – в жилищни сгради, а три – в транспортни средства. Без преки материални щети са възникнали 25 пожара, от които най-много са в отпадъци - 16.

Извършени са 58 спасителни дейности и помощни операции, от които пет – при катастрофи с транспортни средства, а 49 – за оказване на техническа помощ и съдействие в различни ситуации, включително за оказване на помощ на пострадали граждани.

Регистрирани са две лъжливи повиквания.