Падналият таван на метростанция „Цар Борис III“ ще бъде възстановен за сметка на строителя

Като превантивно действие шефът на „Метрополитен" описа затварянето на метростанция „Цар Борис III". Служители на компанията са видели падането на облицовката на едно платно, което е започнало да се откача, но не е имало срутване, обясни той.
„Предприето е незабавно действие. Става въпрос за едно платно, което е започнало да се откача, но не е имало срутване. Конструкцията е достатъчно добре обезопасена и не е имало опасност тя да падне върху някой пътник", каза Николай Найденов, изпълнителен директор на „Метрополитен" ЕАД пред БНТ.
Найденов подчерта, че е била затворена само подлезната част, а с движението на метрото не е имало проблем.
„В най-кратки срокове таванът ще бъде възстановен за сметка на строителя", заяви изпълнителният директор на „Метрополитен".