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Падналият таван на метростанция „Цар Борис III“ ще бъде възстановен за сметка на строителя

Александра Николаева

Редактор: Александра Николаева

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кадър: БНТ
кадър: БНТ

Като превантивно действие шефът на „Метрополитен" описа затварянето на метростанция „Цар Борис III". Служители на компанията са видели падането на облицовката на едно платно, което е започнало да се откача, но не е имало срутване, обясни той.

„Предприето е незабавно действие. Става въпрос за едно платно, което е започнало да се откача, но не е имало срутване. Конструкцията е достатъчно добре обезопасена и не е имало опасност тя да падне върху някой пътник", каза Николай Найденов, изпълнителен директор на „Метрополитен" ЕАД пред БНТ.

Найденов подчерта, че е била затворена само подлезната част, а с движението на метрото не е имало проблем.

„В най-кратки срокове таванът ще бъде възстановен за сметка на строителя", заяви изпълнителният директор на „Метрополитен".

кадър: БНТ

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