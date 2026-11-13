Училище с празни класни стаи получава стотици хиляди евро финансиране

Училище в село Бояново, Южна България, получава стотици хиляди евро финансиране, въпреки че класните му стаи са почти празни, а ремонтираното и оборудвано общежитие не се използва, показва разследване на Нова тв.

По документи в учебното заведение се обучават 130 деца, а е получила близо 720 хиляди евро за началото на учебната година, още приблизително толкова за ремонт на общежитието и допълнителни 90 хиляди евро за оборудване на иновативен STEM кабинет. Общежитието прилича на хотел, стаите са обзаведени с висок клас оборудване, закупено и с европейски средства, но сградата стои заключена, тъй като в нея няма настанени ученици.

При посещение на екипа на Нова тв, час преди началото на занятията, се установява, че от пристигналия автобус слизат трима учители и едва шестима ученици. Впоследствие, при влизане в сградата под претекст за записване на нов ученик, се оказва, че в коридорите почти няма деца. Не се чува и училищен звънец, въпреки че по разписание трябва да започне междучасие.

Директорката Ваня Гаджева показва класна стая, в която има само един преподавател, и заявява, че в училището се обучават 130 деца.

Разговорите с младежи от околните населени места обаче разкриват различна картина. Според техните разкази част от записаните ученици посещават занятията само когато предстоят проверки, за които били предупреждавани предварително.

„Един от 12-и клас не си знае трите имена. Даже не го търсят на училище, тъй минава. Когато дойде проверка, само тогава. Звънят и го викат, да го видят, че е там", разказват младежи.

Друг младеж твърди, че брат му, който е учил в гимназията, е посещавал часовете по собствено желание, без да му бъдат отчитани отсъствия.

„Само за стипендията може да идва. Той брат ми днес беше на училище, обаче рано си дойде. Когато иска си идва. Работи... Не пишат отсъствия", споделя той.

Потърсена за обяснение, директорката Ваня Гаджева не дава конкретен отговор къде се намират 130-те ученици, защо класните стаи са почти празни и по каква причина ремонтираното общежитие не функционира. Вместо това тя настоява разговорът да продължи неофициално.

Според икономиста от ИПИ Петя Георгиева става дума за недостатъчен контрол върху евросредствата.