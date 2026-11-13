Политолози: Не е реформа да се режат парите на майките за личен асистент

Андрей Райчев анализира първия тур на президентските избори през 2026 г., сравнявайки тенденциите за активността през годините. КАДЪР: bTV Майките на децата с увреждания се бориха 12 години, за да могат да си гледат децата си и сега им режат парите за личен асистент. Това коментира пиар експертът Диана Дамянова в студиото на "Тази сутрин" на Би Ти Ви. Да, трябва да има реформа в социалната сфера, но тя не започва от майките на децата с увреждания, а трябва да свърши там, смята тя..

Татяна Буруджиева КАДЪР: NOVA NEWS Сигурно това е грешка, толкова страшно живеят тези хора, че трябва да им се помага. Но от друга страна, държавата трябва да намери отнякъде пари и доходите трява да се режат, коментира социологът Андрей Райчев. Според него завоят, който ще вземе онзи камион от метафората на премиера Радев за парите на държавата, ще е остър.

Политологът доц. Татяна Буруджиева коментира в студиото, че всъщност не се правят никакви реформи от правителството - няма нищо уникално в бюджета за 2027 г. Всички знаем, че трябва да се спестят милиарди, но се тръгва не от парите за майките на децата с увреждания. Защо обаче не се тръгне от данъчни промени, попита доц. Буруджиева.

България обаче живее със 7-8 милиарда евро по-скъпо, отколкото може да си позволи, репликира Андрей Райчев, според когото това трябва да спре.

В България има най-много полицаи на глава от населението, но населението няма сигурност, коментира Диана Дамянова. И посочи, че на катастрофата на "Тракия" обаче не е имало полицаи, които да предупреждават пътуващите за гъстата мъгла.

Секретар на съда получава колкото 18 пъти от една майка на дете с увреждане като личен асистент, посочи драстичните разлики в доходите Дамянова.

Според доц. Буруджиева има т.нар. информирано управление - ключово важно е хората да чувстват сигурност у този, който управлява и разбира проблема. Ако например се намалят парите на депутатите, ще се спестят точно толкова, колкото сега искат да вземат от майките.