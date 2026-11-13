Достойният българин Светльо, който победи смъртта след тежки изгаряния, днес ръководи футболен клуб

19-годишният Светльо Димитров, който получи 75% изгаряния по тялото, докато се опитваше да гаси пожар в Сакар планина, днес отново е на футболния терен. След двумесечна битка за живота си в болница в Пловдив младият мъж успява да се възстанови и да продължи напред. За проявената смелост той беше отличен и в инициативата на „24 часа" „Достойните българи".

Историята му се превърна в пример за кураж и силна воля. Светльо получава тежки изгаряния от втора и трета степен, след като без колебание се включва в борбата с огнената стихия. Следват два месеца лечение, през които лекарите се борят за живота му.

„Когато правиш добро, ще се върне добро. В моя случай се опитах да направя добро, но ме застигна лошото, но пак ми се върна добро", споделя той пред Нова тв.

Днес Светльо е отново на терена, но вече с нови отговорности. Той тренира детски футболни групи в Свиленград, следва в Националната спортна академия и е президент на ФК „Свиленград - 1921". Младият мъж признава, че ръководството на футболен клуб е сериозно предизвикателство, особено заради необходимите средства за развитието на спорта. Въпреки това е амбициран да развива футбола в родния си край. Именно децата, които тренира, му даваха сили и кураж, докато лежеше с тежките изгаряния в пловдивската болница. "С теб сме, тренер!", пишеха те на трогателните рисунки, които му изпращаха.