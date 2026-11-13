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Прокуратурата изиска записите от тол камерите, заснели мъглата и трафика при катастрофите магистрала „Тракия“

Марияна Бойкова

Марияна Бойкова

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Тежката катастрофа на магистрала "Тракия"
Тежката катастрофа на магистрала "Тракия" Снимка: СНИМКА: Стефан Радев, кмет на Сливен

Изискана е и информацията от тол камерите в района на двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия" в мъгла край Ямбол на 10 ноември, при които загинаха 12 души, а 51 бяха ранени. Очаква се те да помогнат за установяване метеорологичните условия, гъстотата на мъглата, видимостта и интензивността на трафика в момента на катастрофите. Това съобщи пред журналисти окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев, предава БТА.

Информацията от тол системата все още се очаква. След получаването ѝ данните ще бъдат анализирани като част от разследването. Очаква се броят на разпитаните свидетели да надхвърли 100, като до момента вече повече от 50 от тях са разпитани, посочи Дойчев. „Към настоящия момент на този етап от разследването нямаме събрани достатъчно доказателства, които да обосноват повдигане на обвинение на конкретно лице", заяви той.

Разследването ще трябва да установи и дали има институционална отговорност за състоянието на пътя и организацията на движението. Изискана е документация от Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ) за участъка от магистралата, неговото строителство и въвеждане в експлоатация, организацията на движението и сигнализацията, каза Дойчев.

Тежката катастрофа на магистрала "Тракия"

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