Румен Радев подписал с резерви френската инициатива за мир в Украйна

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България подкрепи с резерви френската инициатива за утвърждаване на ключови принципи на европейската сигурност, представена на Деветата среща на върха на Европейската политическа общност в Дъблин.

Премиерът Румен Радев е изразил писмени резерви към преамбюла на декларацията с

искане политическите послания да бъдат съобразени с настоящия етап на преговорите за мир в Украйна

За това информираха от Министерски съвет.

Инициативата утвърждава основните принципи на сигурността в Европа – Устава на ООН, Хелзинкския заключителен акт и правото на всяка държава сама да избира своите съюзи. Отстояването им е в пряк интерес на България.

Документът е подкрепен от около 40 държави, сред които всички членки на Европейския съюз. Той стъпва на установените формати на ЕС и НАТО, но обединява и държави извън тях около общи принципи за сигурност.

Голямото мнозинство от европейските държави са готови да водят преговори с Русия по ключови въпроси на сигурността едва след края на войната в Украйна. Подписалите документа държави потвърждават, че „всеки въпрос, засягащ европейската сигурност, трябва да бъде решаван съвместно с европейците" - позиция, която идва в момент на дискусии относно участието на Европа в преговорите с Русия, отбелязва ДПА.

Декларацията, предложена от Франция, подкрепя провеждането на дискусии относно мерки за управление и намаляване на рисковете за сигурността, но посочва, че те могат да започнат едва след изпълнението на необходимите условия и възстановяването на мира.

Документът, озаглавен „Декларация за ключовите принципи на европейската сигурност", подчертава също, че решенията относно Украйна трябва да бъдат вземани с участието на Украйна, а тези, засягащи сигурността на Европа - с участието на европейските държави. Призовава се и за осигуряване на надеждни и стабилни гаранции за сигурността на Украйна.

ДПА отбелязва, че сред държавите нечленки на ЕС, които не са подписали декларацията, са Армения, Азербайджан, Босна и Херцеговина и Швейцария. Според публикацията на германската информационна агенция

България е единствената държава членка на ЕС, която не е подписала декларацията

България подкрепя постигането на справедлив и траен мир в Украйна чрез преговори. Новият кръг разговори в Абу Даби с посредничеството на САЩ е важна стъпка в тази посока. Според българската позиция европейските послания трябва да подкрепят този процес, като езикът на общите документи отразява динамиката на събитията и очакванията от преговорите, разясняват от правителствения пресцентър.

Именно затова премиерът Радев е поискал адаптиране на политическите послания в преамбюла на декларацията, така че те да не възпрепятстват постигането на общо решение в интерес на мира, уточниха от МС.

В контекста на принципите на европейската сигурност България ще продължи да работи за стабилността в Черноморския регион, свободата на корабоплаването и защитата на критичната инфраструктура от хибридни заплахи.