Борисов: Някой от олигарсите на Радев се е огледал в имотите на веригите и опитват да ги изгонят

"Това правителство може да изнерви всеки. Абсолютно недопустимо. Да не забравяме, че е българин, немец надали така ще се изкаже по такава тема. Вече много клишета се казаха - недопустимо, ненужно, да понесе отговорност. Те сигурно ще го уволнят и всичко това трябва да се случи, защото няма кой да хареса и толерира подобно изказване.

Но по-скоро се замислям дали не искат да ни върнат във времето на хоремаг и кореком. Комунистите никога не правят нещо самоцелно, а най-хубавите имоти в големите градове са на тези вериги. Според мен някой от олигарсите на Радев се е огледал във веригите и техните имотчета и сега ще направят всичко възможно да ги изгонят. Те са си за гонене с подобно поведение, но нищо не правят самоцелно".

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод вчерашното предупреждение на изпълнителния директор на "Кауфланд" Михаил Попов, че ако веригата фалира, "КТБ ще ни се стори като летен бриз".

"Този с това изказване вчера все едно ги занули като една от най-големите компании. Групата "Шварц" е най-голямата в Германия. Тук да прибавим, че мина една година, някой да е чул да се строят заводи на "Райнметал"? Докато Радев беше президент, не търчеше ли да участва на всяко събитие на "Райнметал"? Вече не се говори за това, а беше най-голямата инвестиция - 1 млрд. евро. Сега почваме веригите, "Бош" си заминаха, и леко-леко отиваме към комунизма, където народът ще кара шкоди, рено и пежо, а те ще се возят на мерцедесите с 6000 кубика", продължи Борисов.