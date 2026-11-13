Клиниката по нефрология на УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив се пренесе в нова сграда

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Окончателно преустановява дейността си на бул. „Васил Априлов" 15 А

Клиниката по нефрология официално започва работа на новия си адрес от 16 ноември в обновената сграда на бул. „Пещерско шосе" № 66, бивш Хранителен блок. Това съобщиха от УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив.

Тя ще се помещава на втория етаж в модернизираната сграда в близост до кръстовището на бул. „Пещерско шосе" и ул. „Царавец" – над Отделението по диализно лечение, запазвайки познатата за пациентите приемственост и организация на работа. С това преместване клиниката окончателно преустановява дейността си в База I на бул. „Васил Априлов" № 15А.

Новата база осигурява съвременни стандарти за медицинско обслужване, модернизирана среда за диагностично-лечебния процес и подобрени условия за престой на пациентите с бъбречни заболявания от целия регион.

В периода до 15 ноември е създадена организация за плавно протичане на работния процес без прекъсване на лечението и при стриктно спазване на мерките за сигурност и безопасност на пациентите.