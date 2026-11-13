Правосъдният министър стартира нова процедура за подбор на още един съдия за Общия съд на ЕС

Със заповед на министъра на правосъдието Николай Найденов е обявена процедура за подбор на един съдия от Република България в Общия съд на Европейския съюз. Документите на кандидатите ще се приемат до 17,30 ч. на 27 ноември в Центъра за административно обслужване на Министерството на правосъдието – град София, ул. „Славянска“ № 1, чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) или по ел. поща на адрес: [email protected].

По регламент всяка държава членка на ЕС следва да бъде представена с двама съдии в Общия съд, или общо 54 съдии. В рамките на предходната процедура Комитетът, създаден по силата на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), даде положително становище само за една българска кандидатура – тази на Иван Стойнев. На 30 септември назначаването му беше одобрено от представителите на държавите членки, а на 7 октомври той встъпи в длъжност. С оглед на изискването за двама съдии от всяка държава членка и предвид одобрението и назначаването само на един български кандидат, Министерството открива нова процедура за подбор за заемане на второто място за България в Общия съд.

Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии: да притежават високи морални качества като независимост, безпристрастност, лоялност и почтеност; да са български граждани; да са магистри по право; да имат най-малко 12 години юридически стаж и задълбочени познания както за българската правна система, така и за правото на ЕС; да владеят френски език; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление и да не са дисциплинарно освобождавани от длъжност за накърняване на престижа на съдебната власт като членове на Висшия съдебен съвет (ВСС); да не са навършили 65 г. към датата на подаване на заявлението.

Подборът ще се провежда от петчленна комисия с компетентност в областта на правото на Европейския съюз, назначена от министъра на правосъдието. В състава и́ ще има четирима действащи съдии - по двама от Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) и един хабилитиран преподавател по правни науки. От членовете на комисията се изисква също и достатъчно добро владеене на френски език.

Комисията първо ще се произнесе по допустимостта на кандидатите, след което ще проведе събеседване с допуснатите на български и на френски език. Професионалните асоциации на съдиите, прокурорите и следователите; адвокатските съвети на всяка адвокатска колегия; Нотариалната камара; Камарата на частните съдебни изпълнители; както и юридическите лица с нестопанска цел, чиято дейност е свързана с правото на ЕС, защита на основните права, прозрачността в управлението и др. могат да изпращат на електронна поща до пет въпроса към кандидатите за проверка на почтеността им. Техни представители, както и специалисти по право на ЕС от висшите училища и Българската академия на науките ще бъдат поканени и на събеседването. На него могат да присъстват също съдии от ВКС, ВАС, Конституционния съд, Омбудсманът, представители на медии.

Предвидено е, че ако кандидатурата, излъчена от правителството, не получи положително становище от Комитета по чл. 255 от ДФЕС, министърът на правосъдието предлага на правителството да одобри следващия по ред кандидат съгласно класирането, изготвено от комисията по подбора. При необходимост, редът се прилага последователно спрямо останалите класирани кандидати.

Подробности – в специалния раздел „Процедура за подбор на един кандидат за съдия от Република България в Общия съд на ЕС“ на интернет страницата на Министерството на правосъдието (https://justice.government.bg/home/index/a9cf3958-ca64-4911-a90a-abd9252a36ef).