Двама учени на университета са носители на престижната награда „Питагор“ 2026 за наука

Медицински университет – Плевен затвърждава позициите си сред водещите академични и научноизследователски институции в България както с високите научни постижения на неговите учени, така и със запазването на статута му на изследователско висше училище.

Двама учени от МУ–Плевен са носители на престижните награди „Питагор“ 2026 за наука

Двама представители на академичната общност на Медицински университет – Плевен бяха отличени с национални награди „Питагор“ 2026 за принос в науката – чл.-кор. проф. д-р Славчо Томов и доц. д-р Мартин Караманлиев. Наградите представляват признание за високото качество на научноизследователската дейност, иновативността и приноса на българските учени. Те са още едно доказателство за значимото присъствие на университета в развитието на съвременната медицинска наука.



МУ–Плевен запазва статута си на изследователско висше училище

На 28 октомври 2026 г. Министерският съвет актуализира Списъка на изследователските висши училища в България, като Медицински университет – Плевен запазва своето място в него. МУ–Плевен е част от изследователските висши училища в страната от 2022 г. Запазването на статута е признание за последователното развитие на научноизследователската дейност, постигнатите научни резултати и приноса на академичната общност към развитието на науката, иновациите и съвременното здравеопазване.

„Научноизследователската дейност на университета също е насочена към бъдещето. За първи път бяха подадени международни патентни заявки във Великобритания в области като електронна брахитерапия, дигитални решения в лекарствената терапия, биоинженерство със стволови клетки и роботизирани системи с изкуствен интелект“, подчерта ректорът проф. д-р Добромир Димитров.

Интерконтинентална роботизирана операция – хирург в Шанхай, пациент в Плевен

проф. д-р Добромир Димитров - операция Шанхай

Знаково постижение за развитието на високотехнологичната медицина е осъществената в края на м. октомври 2026 г. дистанционна роботизирана операция, при която ректорът на МУ–Плевен проф. д-р Добромир Димитров управлява хирургичен робот от Шанхай, Китай, докато пациентът се намира в операционната зала в Плевен – на разстояние над 8000 километра.

Постижението е резултат от съвместните усилия на медицински и технически специалисти от България и Китай и представлява важна стъпка в развитието на телехирургията. То демонстрира потенциала на роботизираните технологии за преодоляване на географските разстояния в медицината и поставя основа за бъдещи научни разработки и международно сътрудничество.



Проф. д-р Добромир Димитров управлява хирургичен робот от Шанхай, Китай

Високотехнологичното обучение подготвя специалистите за медицината на бъдещето

В ерата на дигиталната трансформация медицината се развива с безпрецедентна скорост, а подготовката на бъдещите специалисти изисква практически умения, работа с високотехнологична апаратура и познаване на иновативните методи за диагностика и лечение. В тази посока МУ–Плевен инвестира целенасочено в модерни образователни технологии и създава среда, която доближава обучението до реалната клинична практика.

В университета функционира виртуална лаборатория по анатомия, базирана на технологии за добавена и смесена реалност. Тя разполага с 20 високотехнологични хедсета и предоставя достъп до над 13 000 анатомични структури, позволявайки интерактивно и задълбочено изучаване на човешкото тяло.

Особено внимание се отделя и на телемедицината – едно от най-перспективните направления в съвременното здравеопазване. МУ–Плевен обучава студенти в новата хибридна специалност „Телемедицина“, реализирана съвместно с Висшето училище по телекомуникации и пощи.



Водещ център за развитие на минимално инвазивната и роботизираната хирургия

Медицински университет – Плевен заема утвърдено място и в областта на минимално инвазивната и роботизираната хирургия. Високотехнологичната база на Телекомуникационния ендоскопски център (ТЕЛЕЦ) осигурява възможности за специализирано обучение с използване на съвременни симулатори, експериментална операционна зала и иновативни технологии.

Телекомуникационният ендоскопски център е акредитиран от Американския колеж на хирурзите (American College of Surgeons – ACS) като Институт за специализирано обучение (Focused Education Institute) за петгодишен период. Акредитацията е международно признание за качеството на обучителната среда, високите стандарти на подготовка и възможностите на центъра да предоставя специализирано практическо обучение на медицински специалисти.

Факултетът по ветеринарна медицина утвърждава концепцията „Единно здраве“

Създаването и развитието на новия Факултет по ветеринарна медицина е още една важна стъпка в стратегическото развитие на Медицински университет – Плевен. С откриването на петия си факултет университетът се откроява като първото висше медицинско училище в България, което обединява обучението по хуманна и ветеринарна медицина, следвайки съвременната концепция „Единно здраве“ (One Health). Тя поставя във фокуса взаимовръзката между здравето на хората, животните и околната среда и насърчава интердисциплинарния подход в образованието, научните изследвания и здравеопазването.

За развитието на факултета се изгражда изцяло нова учебна и академична база, която ще осигури съвременни условия за обучение, научноизследователска дейност и практическа подготовка на бъдещите ветеринарни лекари. Предстои и разкриването на специализирана клиника за дребни животни, както и на клиника за едри животни в базата на университета в гр. Пордим. Така ще бъдат създадени допълнителни възможности за клинично обучение и практическа работа в реална среда.

Успешно реализираният втори прием на студенти по специалност „Ветеринарна медицина“ по държавна поръчка е показател за устойчивия интерес към новото направление и за перспективите пред неговото развитие. С изграждането на факултета МУ–Плевен разширява академичния си профил и създава предпоставки за развитие на интегрирани научни изследвания и иновации в областта на концепцията „Единно здраве“.

Медицински университет – Плевен не просто следва тенденциите в медицинското образование и здравеопазването, а активно участва в тяхното създаване. Чрез съчетаването на качествено обучение, научни изследвания, международни партньорства и внедряване на високотехнологични решения Университетът изгражда среда, в която се подготвят специалисти и се създават иновации, определящи медицината на бъдещето.