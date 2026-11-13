Диян Стаматов: Чака ни трудна зима заради авариите с парното

Чака ни трудна зима. За това предупреди общинският съветник Диян Стаматов, след като столичната „Топлофикация" за втори път удължи срока за отстраняване на аварията, заради която 119-о СУ „Акад. Михаил Арнаудов" отмени учебните занятия вчера и днес. Към момента очакванията са ремонтните дейности да приключат до неделя вечерта.

Стаматов, който е дългогодишен директор на училището и оглавява сдружението на ръководителите в просветата, съобщи, че липсата на парно вече създава сериозен проблем за учебния процес. Сградите са строени преди 60 и повече години и през зимата температурата вътре е с около 7 до 10 градуса по-ниска от тази навън.

„Липсата на отопление в сградата чувствително се усеща. Затова и помолих административно, с издаване на заповед кметът на столицата да обяви вчера и днес като неучебни дни. Надявам се това да приключи, но тази моя надежда е леко песимистична", коментира Стаматов пред БНР.

По думите му удължаването на аварийните дейности създава неудобства за домакинствата, но за обществена организация като училището последствията са много по-сериозни.

„Удължаването на аварийната дейност на „Топлофикация" в района може би за домовете изглежда неприятно, но за обществена организация, каквато е училището, ситуацията придобива много по-критичен формат. Преминаването в онлайн обучение не става с магическа пръчка", посочи той.

Стаматов предупреди, че ако до неделя няма промяна, ще поиска от министъра на образованието учебният процес да продължи дистанционно. "Ще поискам от министъра да продължим онлайн. Надявам се да не се стигне до тази сложна процедура", заяви общинският съветник.

Според него София е на 100% зависима от „Топлофикация", с изключение на новите газифицирани квартали. Столичният общински съвет е принципал на дружеството, но то работи самостоятелно и има собствено ръководство.

Година преди края на мандата си като общински съветник Стаматов коментира и работата на местната власт. Той отбеляза липсата на консолидация в мненията и вижданията, загубата на време в излишни противоречия и безсмислено боричкане, както и недобрата комуникация между администрацията, кмета и Столичния общински съвет.

По думите му през следващата година противопоставянето между СОС и изпълнителната местна власт ще се засили заради предизборния период.