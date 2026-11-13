Враца обяви бедствено положение заради вятъра

На територията на Враца е обявено бедствено положение, след като вече няколко часа духа ураганен вятър. Поривите му надхвърлят 110 км/ч, съобщиха от общината.
Хората са призовани да не излизат от домовете си, докато опасните метеорологични условия продължават, както и да приберат всички опасни предмети от балконите и первазите си.
Има паднали дървета и клони, откъсване на ламарини и разместване на различни предмети, които създават сериозна опасност за хората. Екипи извършват обходи в града, разчистват паднали дървета и клони и обезопасяват засегнатите участъци.
Заради вятъра има прекъсване на електрозахранването в селата Челопек и Бели извор, както и в квартал "Кулата".