Хулиган заплаши с питон служител в офис за коли под наем във Велико Търново

21-годишен великотърновец втрещи клиенти и служители, като влезе в търговски офис с питон на врата и заплаши мъж да хвърли змията върху него. Той е глобен 60 евро за хулиганската проява, съобщи полицията.

Всъщност случката е от лятото и се разиграла заради спор с представителите в офис за коли под наем. 21-годишният жител на Велико Търново, посетил офис на търговско дружество с увит питон около врата си, като заплашил един от служителите с нея. С поведението и вида си извършителят възмутил и изплашил още един гражданин и детето му, които се намирали в помещението.

Случаят бил докладван на Раойонната прокуратура, но след проверка от там отказали да образуват досъдебно производство и върнали преписката в полицията. Така на 12 ноември бил съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство.

С решение на Районния съд във Велико Търново на мъжа е наложена глоба в размер на 60 евро.

Питонът пък бил домашен любимец и отглеждан законно от търновеца.