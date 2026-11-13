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Хулиган заплаши с питон служител в офис за коли под наем във Велико Търново

Дима Максимова

Дима Максимова

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Питон
Питон

21-годишен великотърновец втрещи клиенти и служители, като влезе в търговски офис с питон на врата и заплаши мъж да хвърли змията върху него. Той е глобен 60 евро за  хулиганската проява, съобщи полицията.

Всъщност случката е от лятото и се разиграла заради спор с представителите в офис за коли под наем.  21-годишният жител на Велико Търново,  посетил офис на търговско дружество с увит питон около врата си, като заплашил един от служителите с нея. С поведението и вида си извършителят възмутил и изплашил още един гражданин и детето му, които се намирали в помещението.

Случаят бил докладван на Раойонната прокуратура, но след проверка от там отказали да образуват досъдебно производство и върнали преписката в полицията. Така на 12 ноември бил съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство.

С решение на Районния съд във Велико Търново на мъжа е наложена глоба в размер на 60 евро.

Питонът пък бил домашен любимец  и отглеждан законно от търновеца.

Питон

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