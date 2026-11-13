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Син преби 72-годишната си майка, задържан е

Марияна Бойкова

Редактор: Марияна Бойкова

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Полиция
Полиция Снимка: Дима Максимова

Син е задържан за побой над 72-годишната си майка в исперихското село Лъвино. Жената е настанена за лечение в разградската болница със счупен нос, фрактура на ребро и контузни рани по главата, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград, предава БТА.

Сигналът за инцидента е подаден в Районното управление в Исперих от Спешния център в града. Пристигналият на място полицейски екип е установил, че жената е била блъскана и удряна с юмруци и ритници от 49-годишния си син, който живеел при нея. Пострадалата е транспортирана до болницата в Разград за лечение, а мъжът е задържан.

По случая е образувано досъдебно производство, допълват от полицията в Разград.

Ръст с 15,57 процента на престъпленията в условия на домашно насилие през 2025 г. в сравнение с 2024 г. показва полицейската статистика. По данни на Областната дирекция на полицията в Разград над 60 процента от сигналите за домашно насилие в Разградско са подадени от малките населени места.

Броят на сигналите за домашно насилие се запазва, с тенденция за много бавен спад, каза заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов преди началото на Международната конференция „Справедливо законодателство в синхрон с Европа". Обудсманът Велислава Делчева заяви, че над пет хиляди заповеди за защита са издадени през миналата година, а много малко хора разпознават признаците на домашно насилие.

Полиция

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