Червен картон за Брюксел от самия Брюксел: Плановете на ЕК за нови правила върху тютюна не издържат регулаторната проверка

Плановете на Европейската комисия да стартира законодателните предложения за нови ограничения върху тютюневите и никотиновите продукти се сблъскват със сериозни пречки. Още през април Съветът по регулаторен контрол издаде за първи път негативна оценка за първия Доклад на Комисията за оценка на намерението на преглед на директивите за контрола върху тютюна. След този знак от независимият европейски орган, публичното допитване но гражданите на ЕС събра рекордните 120 000 мнения, мнозинството от които също негативни.

Кабинетите на европейските Комисари бяха затрупани с писма от браншови организации от тютюневата верига на стойността, апелиращи за пауза на свръхрегулациите. Над 200 организации нат ютюнопроизодители, преработватели, търговци, производители и свързани с тютюна, тютюневите и никотиновите продукти компании, сложиха подписи върху един от най-мащабните призиви към висшите политици в Брюксел да преосмислят намеренията си.

Вълната от недоволство кулминира в началото на този месец с второто отрицателно становище на Съвета за регулаторен контрол, за което съобщава на 12 ноември германската медия „Table.Media“ - специализирано бизнес и политическо издания, което се фокусира върху бизнес, икономика и актуални обществени теми за професионална аудитория.

Според автора Маркус Грабиц, отрицателно становище от независим брюкселски орган (Regulatory Scrutiny Board) за Оценката на въздействието на предстоящите законодателни промени може да се определи като провал за Комисията. Информацията е съществена, защото става въпрос не за възражения от страна на индустрията, отделни политици или отделни държави, а за задълбочена оценка в рамките на самата Европейска комисия. Целта на независимия орган е да проверява и контролира дали предложените законодателни инициативи са достатъчно добре обосновани и подкрепени с убедителни анализи за очакваните икономически, социални и други последствия, включително за отделните държави членки.

Според германското издание това означава, че Оценката на въздействието трябва да бъде преработена и представена за следващо разглеждане, преди законодателната инициатива да може да стартира по обичайния ред към решение на Колегиума на Еврокомисарите.

Какво означава отрицателната оценка и защо е важна?

Преди Европейската комисия да предложи всяко ново законодателство, тя трябва да анализира и да обоснове какъв проблем се опитва да реши, какви варианти съществуват и какви ще бъдат последствията от различните решения.

При тютюневите и никотиновите продукти това означава да бъдат разгледани не само ползи за общественото здраве, но и ефектите върху земеделските стопани, производителите, търговците, потребителите, както и държавните бюджети и националните особености.

Отрицателното становище не означава автоматично, че предложените ограничения са неправилни или че законодателната инициатива е отхвърлена. То обаче, особено когато е за втори път, е сигнал към Комисията, че оценката не отговаря на необходимите изисквания и стандарти и се нуждае от съществена преработка относно всички последствия.

Какви ограничения се обсъждат от ЕК и как ще засегнат България?

Очаква се преразглеждането на европейското законодателство да засегне не само вече регулираните традиционни цигари, електронните цигари, нагреваеми тютюневи изделия, но и никотиновите паучове. Последните понастоящем не попадат в обхвата на действащата в ЕС Директива за тютюневите изделия. Същевременно, повечето страни са извършили национални законодателни инициативи за тяхното вкарване в регулация, включително и България.

Сред обсъжданите от Комисията мерки са ограничения или забрани на ароматите, въвеждане на стандартизирани опаковки, ограничения върху никотиновото съдържание и допълнителни изисквания за новите категории продукти.

За България, освен, че евентуални промени в европейските правила ще засегнат националното законодателство, търговията и предлагането на различни категории тютюневи и никотинови продукти, те ще имат ефект върху цялата верига, която у нас стартира с тютюнопроизводството и заетостта на над 8 500 фермери и тютюнопреработвателните предприятия. Затова оценката на въздействието има по-широко значение за България и останалите тютюнопроизводителни държави в ЕС за разлика от западните и северните страни в Съюза. Оценката трябва да даде задоволителен отговор как новите мерки ще се отразят на всяка част от веригата, на селските райни, на незаконния пазар и на държавните приходи.

На този фон в общо писмо до Председателя на ЕК и европейските комисари от началото на ноември над 200 организации от всички 27 държави членки предупредиха за потенциалните икономически и социални последствия от подготвяните ограничения. Сред подписалите са и четири български организации и компании – Националната асоциация на тютюнопроизводителите – 2010 (НАТ-2010), Express Logistics and Distribution (ELD), Tobacco Import и Tobacco Trade.

„Считаме, че Европейската комисия трябва да чуе гласа на този сектор“, коментира Цветан Филев, председател на НАТ-2010. В България има около 8500 регистрирани тютюнопроизводители, секторът осигурява близо 44 000 работни места в земеделието, а годишните приходи от акцизи и ДДС върху тютюневите изделия надхвърлят 2,2 млрд. евро. В този контекст организациите настояват бъдещите европейски регулации да бъдат обосновани и базирани на задълбочена оценка на въздействието, която отчита последствията за заетостта и националните икономики.

Европейската комисия трябва да преработи анализа, преди да продължи

Според Table.Media еврокомисарят по здравеопазването Оливер Вархеи е възнамерявал да внесе предложението за ревизия на правилата върху тютюна за одобрение на последното за годината заседание на Колегиума на еврокомисарите, насрочено на 15 декември. Германското издание обаче съобщава, че Генералният секретариат на Европейската комисия е възразил срещу този план. Говорителка на Комисията е заявила пред берлинската медия, че институцията работи за представянето на предложението възможно най-скоро, но към момента не може да посочи нов график.

Ако последва поредното отрицателно становище от Съвета за регулаторен контрол, законодателната инициатива може да продължи, но само по специална процедура.

Така информацията на германското издание поставя въпроса дали планът на Европейската комисия може да се вмести във времето до края на тази година.

Отговорът предстои и ще бъде важен за България - бъдещите европейски правила ще трябва да бъдат съобразени със съществуващата национална регулаторна рамка, особености на местния пазар, географското положение на страната като външна граница, изложена на по-голям натиск от контрабанда от трети страни, както и с тютюнопроизводство като традиционен земеделски отрасъл от стратегическо значение за заетостта и разитието на селските райони.