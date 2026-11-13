ДБ: Правителството да не гони чуждите инвеститори

"На шефа на "Кауфланд" трябва да му е ясно, че нямат никакво право да се държат арогантно към българските граждани и потребителите, да имат нелоялни търговски практики - нещо, което е доказвано от Комисията за защита на конкуренцията и в годините неколкократно са глобявани. Това не е първа глоба, а първата по-висока. Тя може да се обжалва в съда - нито КЗК е по-голяма от съда, нито "Кауфланд" е по-голяма от българския пазар и потребители. Нека "Кауфланд", когато не са съгласни, да отидат в съда да си обжалват глобата. От друга страна правителството трябва да направи така, че да не гони чуждите инвеститори".

Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев по повод наложената глоба от 75 млн. евро от КЗК на "Кауфланд" и вчерашната заплаха на изпълнителния директор на веригата в България, че ако фалират, "КТБ ще ни се стори като летен бриз". Мирчев добави, че чуждите инвеститори са важни за държавата, осигуряват работни места, вкарват добри западни практики как се прави бизнес, как се печели от мащаб и "как се правят нещата по смислен начин".

Колегата му Божидар Божанов поиска заместник-председателя на парламента Иван Ангелов от "Прогресивна България" да се извини на избирателите на опозицията, след като сутринта в ефир каза, че опозицията истеризирала, защото е в агония като "ранено смъртоносно животно". "Вместо те смирено да приемат критиката, която е легитимна, да поправят тези неща както стана с пенсиите и ракията, те излизат и обвиняват опозицията. Тя е тук, за да ви коригира глупостите и да ви държи в правия път", каза Божанов.