Смекчават забраната за цапащи коли в центъра на Пловдив, ще важи от 1 ноември до 31 март

Ограничението за т. нар. Малък ринг ще е само за най-старите автомобили

Община Пловдив смекчава забраната за влизане със стари и цапащи коли в т. нар. Малък ринг - карето между булевардите "Руски", "Цар Борис III Обединител", "Христо Ботев" и "Шести септември", и тя ще важи в периода от 1 ноември до 31 март. Това става ясно от проекта за изменение на Наредбата за зони с ниски емисии, публикуван за обществено обсъждане. В сега действащите текстове ограничението важи за времето от 1 октомври до 30 април всяка година.

Отпада и забраната в Малкия ринг да влизат коли от втора екологична група - бензинови с първа регистрация преди 1999 г. и дизелови преди 2008-а. Така санкции ще се налага само ако в зоната бъдат засечени автомобили от първа екологична група - бензинови отпреди 1996-а и дизелови - преди 2002-а.

Рестрикциите за Големия ринг - зоната между булевардите "Копривщица", "Източен", "Христо Ботев" и "България", ще влязат в сила от 1 ноември 2028 г. и ще важат за колите от първа и втора екологична група.

От общината предвиждат посочването на алтернативи, като се въвежда задължително указване на буферни паркинги и места за паркиране в близост до зоните за прекачване към градския транспорт.

Преди да влязат в сила, промените трябва да бъдат гласувани от Общинския съвет.