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Полицията в Стражица откри 16-годишно момиче, обявено за международно издирване от Германия

Дима Максимова

Дима Максимова

[email protected]

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Полиция
Полиция Снимка: Дима Максимова

Полицията в Стражица е установила 16- годишно момиче, обявено за международно издирване, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

При извършена проверка в село Царски извор полицейски служители открили 16-годишно момиче, обявено за международно издирване по инициатива на Германия. Уведомени са бюрото за обмен на допълнителна информация и мерки, свързани с Шенгенската информационна система (СИРЕНЕ), както и отдел „Закрила на детето".

Същият ден в Стражица е проверен 46-годишен осъждан жител от Свищов, при проверката се оказало, че мъжът е обявен за общодържавно издирване с мярка „Установяване на местонахождение". Мъжът е напуснал дома си и се издирва по молба на свой роднина.

Преди година великотърновски полицаи задържаха българка и немски гражданин, обявени за издирване.

Полиция

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