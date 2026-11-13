ДПС брани домашната ракия

ДПС се противопостави на предложенията на управляващите, свързани с акциза върху алкохола и новите разпоредби за ракията. На брифинг в парламента те настояха за отпадане на текстовете. С мотив, че искат да ограничат продажбата на нелегален алкохол, управляващите изготвиха законодателство в големи глоби за наличието на нелицензирани алкохолни напитки.

"Не може под един знаменател да се поставят нарушители, които продават контрабанна ракия и хора, които са решили да споделят с приятели и близки", каза Атидже Вели. От движението са против шоковото подкъпване на такса "Отпадъци" в резултат на увеличението на данъчните оценки.

"По отношение на ДДС за предприемчивите хора, които извършват първа продажба на жилище, или на имот, предлагаме да отпадне тази регистрация по ДДС, която правителството предлага", каза депутатката.

ДПС иска данък "уикенд" да се запази на същата ставка от 3%. "Това ще бъде в полза на туристите. Предлагаме изменение в полза на стартъп компаниите, на младите предприемачи - прехвърлянето на загубата да бъде за срок от 10 години, но 100%, каза Айтен Сабри. Тя обясни, че искат да облекчат родителите във връзка с данъчните облекчения за децата. За да няма проблеми с контролните органи, когато им се поискат определени документи, от движението искат "всичко да бъде в данъчната декларация, която ще бъде попълнена".

Атидже Вели коментира и плановете на управляващите за промени в законодателството за личните асистенти. "Като председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите само в рамките на вчерашния ден получих над 30 становища от заинтересовани страни, от възмутени родители по отношение на отнемане на социални права. Парламентарната група на ДПС категорично сме против отнемане на тези социални права, особено на хората, които отглеждат болните си деца и близки по толкова позорен и унизителен начин", каза депутатката.