ГЕРБ предлага компенсации за сметките за ток в общежития, градини и храмове

ГЕРБ предлага студентите да получат компенсации за сметките на ток в общежитията, които използват промишлен ток. Идеята им е това да влезе в бюджета за 2027 г. между двете четения.

"Студентите трябва да плащат много високи цени за електроенергия. Докато се говори за компенсации за бизнеса, се забравя тази голяма група хора", каза депутатката Йорданка Фандъкова.

ГЕРБ предлагат компенсации да получат и ученическите общежития, детските градини, училищата и молитвените храмове. Компенсациите ще са до цените за битовите потребители. Средната цена на тока у нас минава над 232 евро на мегаватчас, а на регулирания пазар, т.е за битовите потребители е 74 евро.

Депутатите на Бойко Борисов критикуваха премиера Румен Радев за позицията му на срещата на Европейската политическа общност в Дъблин. Вчера той е бил единственият лидер на държава от Европейския съюз, който не е подписал декларация за основните принципи на европейската сигурност. Подпис са положили представители на 39 държави.

"Пак не е ясно какво е подписал, какво не е и с какви резерви. Пак имаме външна политика на Шрьодингер - хем ни има, хем ни няма. Прибраха се и ни обясниха, че са подписали с някакви резерви, но така и не обясниха какви. Очевидно премиерът Радев през подобен тип обяснения не говори на българските граждани, а на господарите си в Кремъл и им дава знак, че брани техните интереси в европейските формати", каза Даниел Митов.

Митов поиска извинение от заместник-председателя на парламента Иван Ангелов от "Прогресивна България" за обидите му към опозицията по време на тв интервю тази сутрин. "България е имала парламент без опозиция преди 1989 г. Само че от тогава нещата се промениха и опозицията я избират българските граждани. Знам, че за комунистите и гестаповците в кабинета "Радев" опозицията е неудобна и не им трябва, но трябва да се научат, че демокрацията се гради на действията на управляващите и на позицията, която е не по-малко важна", каза още Митов.