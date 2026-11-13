МОН проверява училището в Бояново с празни класни стаи, което взима стотици хиляди евро финансиране

Министерството на образованието и науката (МОН) проверява Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в село Бояново заради сигнал за неотразяване на отсъствия на ученици. Проверката е разпоредена от министъра на образованието проф. Георги Вълчев, след като в един учебен ден от общо 131 ученици в училището 113 не са били на занятия. През следващата седмица проверяващи ще влязат и в Регионалното управление на образованието (РУО) – Ямбол, за да установят как е осъществяван контролът върху гимназията през последните години, съобщиха от министерството.

Случаят стана публичен, след като по NOVA показаха, че училището получава стотици хиляди евро финансиране, въпреки че класните стаи са почти празни, а ремонтираното и оборудвано общежитие не се използва.

По документи в гимназията се обучават около 130 ученици. За началото на учебната година училището е получило близо 720 000 евро, още приблизително толкова са вложени в ремонта на общежитието, а за оборудване на иновативен STEM кабинет са отпуснати допълнителни 90 000 евро. Общежитието е обзаведено с висок клас оборудване, включително с европейски средства, но остава заключено и в него няма настанени ученици.

При посещение на екипа на телевизията час преди началото на занятията от пристигнал училищен автобус слезли трима учители и едва шестима ученици. Впоследствие журналистите установили, че в коридорите на сградата почти няма деца, а училищен звънец не се чува, въпреки че по разписание трябвало да започне междучасие. Директорката Ваня Гаджева показала класна стая, в която имало само един преподавател, и заявила, че в училището се обучават 130 деца.

Разговорите с младежи от околните населени места обаче разкрили друга картина. По думите им част от записаните ученици посещават занятия само когато предстоят проверки, за които били предупреждавани предварително. Друг младеж разказал, че брат му посещавал часовете по собствено желание, без да му бъдат отчитани отсъствия, и идвал в училище основно заради стипендията си.

Потърсена за обяснение, директорката не дала конкретен отговор къде се намират учениците, защо класните стаи са почти празни и защо ремонтираното общежитие не функционира. Вместо това настояла разговорът да продължи неофициално. Според икономиста от Института за пазарна икономика Петя Георгиева случаят поставя въпроса за недостатъчния контрол върху средствата от европейските фондове.

Сигналът за гимназията е получен в МОН на 9 ноември. Още на следващия ден екип на РУО – Ямбол, е извършил внезапна проверка на място.

Установено е, че през настоящата учебна година в гимназията се обучават 131 ученици, като на 10 ноември 113 от тях са отсъствали. Липсите им обаче са били коректно отразени в електронната система. За 11 от учениците са представени медицински бележки, а за останалите към момента на проверката не е имало информация за причините за отсъствието им.

Към същата дата на трима ученици вече са наложени санкции, а за други 38 са започнали процедури по налагането им. На двама ученици са спрени социалните помощи заради допуснати неизвинени отсъствия.

Справка на МОН в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО) показва, че през предходната учебна година не са регистрирани дни с толкова голям брой отсъстващи ученици. Това поражда въпроси относно коректността на отразяването на отсъствията в електронния дневник и е причина за разширяване на проверката.

През следващата седмица експерти от дирекция „Организация и контрол" и Инспектората на МОН ще проверят РУО – Ямбол. Те трябва да установят какъв контрол е осъществяван върху училището през последните години, какви проверки са извършвани, издавани ли са предписания и какви превантивни мерки са предприемани. При установяване на нарушения ще бъде търсена отговорност както на училищно, така и на регионално ниво.

МОН ще инициира и съвместна среща с институциите, ангажирани с Механизма за обхват и задържане на децата и учениците в образователната система. В разговорите ще участват представители на областната администрация, общината, РУО – Ямбол, МВР и дирекция „Социално подпомагане", включително отдел „Закрила на детето".

Целта е да се изясни какви действия са предприемани досега и как са си взаимодействали институциите при установяването и сигнализирането за евентуални проблеми. От министерството посочват, че до момента не са получавали сигнали за нередности в училището.

Случаят отново поставя въпроса за модела на финансиране на училищата. Според МОН сегашната система, при която средствата зависят основно от броя на учениците, създава предпоставки за формализъм и отчитане на резултати само на хартия.

Промяната на този модел е сред основните приоритети, поставени от министър Георги Вълчев още в началото на мандата му. Министерството вече работи по нова формула за финансиране, която да ограничи подобни практики и да постави по-силен акцент върху качеството на образованието.

От МОН са категорични, че умишленото неотразяване или прикриване на ученически отсъствия е недопустимо. В предходни години за подобни нарушения са освобождавани директори на училища. Ако проверките потвърдят такива практики, ще бъдат предприети най-строгите мерки, предвидени в закона, включително търсене на дисциплинарна отговорност.